A Caprarola tutto pronto per il secondo weekend del Cioccofest

Si è concluso il primo weekend del Cioccofest a Caprarola e, come ad ogni edizione, migliaia di visitatori hanno invaso Caprarola e le Scuderie del Palazzo Farnese.

Tante le novità e fitto il programma del secondo weekend di questa edizione 2023 organizzata dal Comune di Caprarola con il contributo di Assofrutti, CPN, Sfap e ITS Agroalimentare. Il nuovo appuntamento da non perdere è per il 21 e 22 ottobre, dalle 10:00 alle 19:30.

Sono 60 gli espositori che attendono il pubblico di visitatori nel grande Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese, tra artigianato, prodotti enogastronomici locali e le immancabili cioccolaterie che, in una grande area allestita all’interno delle Scuderie del Palazzo Farnese, offriranno agli appassionati ed ai visitatori un’esperienza basata sull’oro bruno, in ogni veste e gusto possibile.

Sabato 21 ottobre si parte con un’escursione gratuita da non perdere alle Grotte di Marzecca e Giocarelli a cura di Archeotuscia (alle 9:30, per info 3398081305).

Cioccofest 2023 è anche avventura e divertimento con giochi per bambini, pony da cavalcare, gonfiabili, truck food, artisti di strada, didattica e dimostrazioni di volo con rapaci, parco avventura e giochi medioevali, oltre a Cioccofest-Off, la festa che inizia dopo la chiusura delle porte con cena e musica dal vivo, dalle 19:30 di sabato 21.

Protagonisti di questo secondo weekend del Cioccofest 2023 anche gli studenti dell’Istituto Alberghiero I.I.S. “Alessandro Farnese” di Caprarola, che si cimenteranno in show cooking e laboratori sull’arte del food (sabato e domenica, dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 16:00 alle 17:00).

Tre nuovi appuntamenti animeranno anche le antiche cucine del Palazzo Farnese, sabato 21 ottobre, con show cooking gratuiti preparati ad hoc per il Cioccofest da chef professionisti: Felice Arletti (alle11:30), Davide Merigo (15:30), vincitore dell’edizione 2022 di Bake Off Italia, Maria Assunta Stacchiatti (17:00). Per questa occasione, le imponenti e antiche cucine del palazzo farnese, di valore artistico inestimabile, normalmente chiuse al pubblico, saranno aperte e visitabili gratuitamente.

Tanta la musica e gli intrattenimenti a vivacizzare i due giorni: intrattenimenti musicali dalle 11:30 alle 15:30 sul Palco Proloco con Banda del Baratto (21|22 ottobre) e il Concerto gratuito sul Palco ’84 di Zastava Orchestar (domenica 22 alle 16:30). Lo spettacolo di danza di ASD La Paradisa e Inside Max (sabato 21 alle 16:00), la sfilata degli Sbandieratori e Musici della Città di Amelia (sabato 21 alle 16:30), la performance di body painting all’interno delle Scuderie del Palazzo Farnese con Elisa Marley (domenica 22 dalle 15:00), face e body artist di Roma, campionessa italiana di face painting 2022, bronzo nel campionato italiano di body painting 2023 e docente di face painting a Roma e Milano.

In questo weekend di Cioccofest e Festa della Castagna saranno presenti anche i 100 giochi del Ludobus Legnogiocando, giochi in legno completamente ecologici, per giocare al sicuro, a tutte le età.

Cioccofest è anche Festa della Castagna, grazie al sostegno della Pro Loco di Caprarola in sinergia con il Comitato Sagra della Nocciola Classe ’84 e Fiera Agricola Patrizio Bruziches. Le infallibili compagini caprolatte gestiranno tre aree diverse: area food Pro Loco all’ingresso, con un menù composto da piatti della tradizione; Festa della Castagna ‘84 nel secondo piano del parco, con castagne cotte nei bracieri, zucchero filato, cioccolata calda, croccante e vin brulé; area food Fiera Agricola nel terzo piano del parco, con pizza e menù gluten free.

Cioccofest Caprarola è una cittadina che vuole accogliere amanti del gusto e appassionati, mettendo a disposizione quattro aree parcheggio e navette gratuite da e verso le scuderie di Palazzo Farnese, aree pedonali grandi come l’intero borgo e una grande sinergia fra amministrazione comunale di Caprarola, MIBACT Polo Museale del Lazio, istituzioni scolastiche del territorio e realtà dell’industria, dell’impresa e dell’artigianato.

Il programma del Cioccofest Caprarola è disponibile nel sito www.cioccofest.com. Segui gli aggiornamenti sulla pagina Facebook dell’evento, @cioccofestcaprarola.