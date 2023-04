A Castiglione in Teverina la prima presentazione nella Tuscia del libro “Sciampagna. Lo spumante classico italiano”

Riceviamo e pubblichiamo

Nella sala conferenze del Muvis, al civico 12 di piazza del Poggetto, a Castiglione in Teverina, il 1° maggio, alle 17, la prima presentazione nella Tuscia del libro “Sciampagna. Lo spumante classico italiano”, che vede, tra gli autori, i due sommelier viterbesi Cristina Baglioni ed Enrico Zamboni. All’incontro interverrà il sindaco Leonardo Zannini. “Emozionati e orgogliosi allo stesso tempo per questa avventura editoriale – affermano Cristina Baglioni ed Enrico Zamboni -. Abbiamo presentato in anteprima il libro al Vinitaly, riscuotendo molto successo. Nelle prossime settimane il volume sarà promosso in altri incontri nelle librerie e nelle enoteche della Tuscia”. In vendita dal 28 aprile, “Sciampagna. Lo spumante classico italiano” affronta in modo esaustivo il mondo dello spumante classico italiano. Partendo dalla sua storia e dai luoghi enografici originari, gli autori affrontano con minuzia la descrizione delle principali zone spumantistiche italiane. Le tappe del percorso conducono poi i lettori alla scoperta del processo di spumantizzazione sino ad arrivare all’indagine degli aspetti sensoriali e della degustazione di questo vino affascinante. Il viaggio prosegue verso la ricerca dei principi tecnici dell’abbinamento tra cibo e vino fino ad approdare ad esempi pratici con preparazioni di alta cucina, per concludersi con lo spumante come vino seducente, di cui anche l’arte ne ha subito il fascino, con esempi di pittura, letteratura e musica.