A lezione di ospitalità: iniziato a Tarquinia il corso di formazione per sala e bar “Ospitality Tuscia”

A lezione di ospitalità. È iniziato nel migliore dei modi il corso di formazione professionale ed esperienziale per sala e bar “Ospitality Tuscia”, organizzato da WeTarquinia e Confcommercio Lazio Nord, con il sostegno dell’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio e in collaborazione con il Comune di Tarquinia e l’IISS “Vincenzo Cardarelli”. Tra i partecipanti del primo giorno tanti studenti dell’IISS “Vincenzo Cardarelli”. Dal modello di ospitalità nelle aziende turistiche alla comunicazione più efficace al bancone e in sala; dalla conoscenza del territorio e a quella dei prodotti gastronomici locali a km 0 e al loro abbinamento con i vini; la prima giornata del corso, all’hotel Villa Tirreno di Tarquinia, ha avuto come filo conduttore l’importanza dell’accoglienza turistica quale valore aggiunto che una struttura può offrire agli ospiti.

“Possiamo considerare l’accoglienza uno strumento di marketing che risponde alle esigenze del turista e lo accompagna a vivere un’esperienza di qualità – sottolineano WeTarquinia e Confcommercio Lazio Nord -. Un aspetto fondamentale che consente di soddisfare il turista e, al contempo, di valorizzare il territorio e i servizi che offre”. “Ospitality Tuscia” proseguirà con la seconda giornata, in programma il 7 marzo presso il Tibidabo Beach, a Tarquinia Lido. Un’immersione pratica nel lavoro dell’addetto banco bar: dai segreti per preparare ottimi cocktail estivi, un buon caffè espresso o un cappuccino, al servizio al bancone e al tavolo; dalla “mise en place” al dettaglio e alla cura dei complementi di arredo. “Siamo soddisfatti per l’attenzione che il corso ha suscitato in queste settimane e per il numero degli iscritti, tra i quali tanti giovani alla ricerca della prima esperienza lavorativa – concludono WeTarquinia e Confcommercio Lazio Nord -. Segno di una aumentata sensibilità da parte degli operatori del settore turistico al tema dell’ospitalità”. “Ospitality Tuscia” si concluderà il 21 marzo. Al termine, ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza.