A Monte Romano c’è voglia di basket: al via i corsi alla palestra comunale

Riceviamo dal Basket Pegaso e pubblichiamo

A Monte Romano c’è voglia di pallacanestro: grande fermento nelle piccola città viterbese per i nuovi corsi di basket iniziati giorni fa presso la palestra comunale. Sotto l’egida della Polisportiva Monteromano e con la collaborazione del basket Pegaso Tarquinia i corsi sono partita tra l’entusiasmo dei piccoli cestisti che si stanno iscrivendo in questi primi giorni, apprezzando l’organizzazione e la professionalità dei tecnici della Pegaso,soprattutto per la presenza del decano degli allenatori Tarquiniesi, il bravissimo Memmo Ranucci.

Il Presidente della Polisportiva Filippo Cardinale dichiara: “Non posso che essere felice della collaborazione con l’associazione Pegaso che ci aiuta sia da un punto di vista strutturale che tecnico. Sapere che poi addirittura seguirà i corsi personalmente il coach Ranucci non può che renderci soddisfatti di questa scelta”. Coach Ranucci: “n”Non potevo dire di no all’idea prospettatami dall’amico Filippo nonché mio assistente nel gruppo 2011 a Tarquinia. Oggi siamo qui a seminare il seme del basket insieme agli amici di Monteromano nella speranza che tra qualche anno potranno raccogliere i frutti e camminare con le proprie gambe. I derby con gli amici di Monteromano negli anni 80 sono rimasti negli annali dei ricordi più belli. Quest’anno i piccoli cestisti avranno la possibilità, tramite questa forma di collaborazione, di giocare con i pari età nei campionati mini basket organizzati dalla federazione”.

Un ultimo appello del Presidente Cardinale: “Invitiamo tutti i ragazzi dai cinque ai dieci anni a venire a provare questo bellissimo gioco, che oltre all’aspetto sportivo mira a educare i piccoli cestisti al rispetto delle regole della convivenza e della amicizia”.