A Roma una settimana di cultura: incontri, visite e mostre dal 13 al 19 marzo

Una nuova settimana ricca di appuntamenti culturali attende la città di Roma. Dal 13 al 19 marzo 2026, incontri, presentazioni editoriali, visite guidate e itinerari culturali animeranno musei e siti archeologici grazie alle iniziative promosse da Roma Capitale e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Il calendario si apre venerdì 13 marzo alle 17 al Museo di Roma a Palazzo Braschi con la presentazione del volume Maratti invenit et pinxit. Carlo Maratti e l’incisione, dedicato all’attività grafica del pittore barocco Carlo Maratti. Interverranno le autrici Simonetta Prosperi Valenti Rodinò e Benedetta Ciuffa insieme a studiosi e storici dell’arte.

Visite speciali e rassegne cinematografiche

Sabato 14 marzo tornano le visite guidate alla Casa Museo Alberto Moravia, l’attico affacciato sul Lungotevere della Vittoria dove lo scrittore Alberto Moravia visse dal 1963 al 1990.

Sempre sabato sera, alle 20.30, la Casa del Cinema ospiterà la proiezione del film The Florida Project di Sean Baker nell’ambito della rassegna “Lei e altre”, collegata alla mostra fotografica Lanterne magiche esposta al Museo Carlo Bilotti.

Musei Capitolini e grandi mostre

Domenica 15 marzo ai Musei Capitolini proseguono le visite guidate alla mostra “La Grecia a Roma”, allestita negli spazi di Villa Caffarelli, che racconta l’incontro tra le civiltà greca e romana.

Sempre ai Musei Capitolini è visitabile fino al 15 marzo la mostra “Cartier e il mito”, che mette a confronto i gioielli della Cartier con sculture classiche provenienti da importanti collezioni storiche.

Conferenze e incontri sulla cultura contemporanea

Giovedì 19 marzo il Museo di Roma a Palazzo Braschi ospiterà un nuovo appuntamento del ciclo “Roma Racconta…”, dedicato all’esperienza dell’Estate romana, il progetto culturale promosso negli anni Settanta dall’assessore Renato Nicolini.

Sempre giovedì 19 marzo, al Museo di Roma in Trastevere, la rassegna “Le parole delle scrittrici” proporrà una conferenza dedicata al romanzo La Storia della scrittrice Elsa Morante.

Passeggiate urbane e spettacoli al Planetario

Tra gli altri appuntamenti in programma figurano visite ai Fori Imperiali, itinerari archeologici come quello al Ninfeo degli Annibaldi, passeggiate culturali in città e percorsi guidati nelle mostre dei musei capitolini.

Al Planetario di Roma prosegue inoltre la programmazione dedicata all’astronomia con spettacoli come Ritorno alle stelle, Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager e Space Opera, oltre ad attività pensate per bambini e famiglie.