A sostegno dell’Emporio Solidale di Viterbo con il crowdfunding di Crédit Agricole

Riceviamo e pubblichiamo

Il progetto “Un suppOrto per l’Emporio Solidale” dell’associazione Viterbo con Amore ODV è tra i dodici selezionati a livello nazionale dal gruppo bancario Crédit Agricole Italia nell’ambito dell’iniziativa “Crédit Agricole for Dream”, finalizzata a rispondere concretamente ai bisogni sociali e ambientali dei territori all’insegna dell’inclusione e della sostenibilità. Attraverso la piattaforma di crowdfunding CrowdForLife è possibile offrire il proprio sostegno all’Emporio Solidale I Care di Viterbo, una realtà che aiuta circa 250 famiglie in condizione disagiate residenti in città e nei comuni limitrofi.

Attraverso questa raccolta fondi, Viterbo con Amore ODV – attiva dal 2001 nella promozione di iniziative sociali, artistiche, culturali per sensibilizzare la comunità sui valori di pace e solidarietà e sostenere l’associazionismo operante sul territorio – si impegna nel recupero di beni alimentari di qualità, per ridurre il fenomeno dello spreco e garantire una sana alimentazione a famiglie in difficoltà, a cui viene data la possibilità di un percorso di integrazione e reinserimento nella società. Il link per offrire il proprio contributo al progetto “Un suppOrto per l’Emporio Solidale” è questo: https://www.ca-crowdforlife.it/project/un-supporto-per-l-emporio-solidale/.

Per “Crédit Agricole for Dream”, Crédit Agricole Italia ha collaborato con le fondazioni azioniste – Fondazione Cariparma, Fondazione Carispezia, Fondazione Piacenza e Vigevano, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato – nella ricerca di idee innovative e accomunate dalle tematiche di inclusione sociale e lotta al cambiamento climatico. Quasi 160 le candidature raccolte da tutta Italia, tra le quali una commissione multidisciplinare ha selezionato le 12 progettualità vincitrici: progetti orientati al raggiungimento degli obiettivi 10 e 13 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, ovvero l’inclusione (sostenendo azioni che assicurino pari opportunità e riducano le disuguaglianze) e la climate action (promuovendo azioni green per combattere il cambiamento climatico).

Le associazioni selezionate potranno vedere realizzate le loro progettualità attraverso la pubblicazione delle loro raccolte fondi sul portale CrowdForLife. A sua volta Crédit Agricole Italia, insieme alle fondazioni partner, sosterrà i singoli progetti raddoppiando le donazioni raccolte fino a un massimo del 50% dell’importo obiettivo di ogni raccolta fondi e, comunque, fino ad esaurimento del plafond di 100.000 euro messo a disposizione per l’iniziativa. Un importante opportunità, quindi, per sostenere l’azione dell’Emporio Solidale I Care di Viterbo (per ulteriori informazioni: www.emporiosolidaleviterbo.it).

“Grazie a un gruppo prestigioso come Crédit Agricole per aver selezionato il nostro progetto – commenta Domenico Arruzzolo, presidente di Viterbo con Amore – Questa è un’importante opportunità per sostenere l’Emporio Solidale di Viterbo attraverso cui aiutare le persone e le famiglie che hanno bisogno di aiuto, per cui invitiamo tutti a offrire il proprio contibuto. Cogliamo inoltre l’occasione per ringraziare l’azienda agricola Di Marco che ha messo a disposizione gratuitamente un appezzamento di terreno per l’orto solidale e ce lo ha consegnato già concimato, fresato e con una dotazione di 500 piantine bio tra zucchine, pomodori, melanzane, peperoni e insalata”.