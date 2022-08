A Tarquinia arriva il padel: al Lido è gia mania

Riceviamo e pubblichiamo

Tarquinia Lido ha salutato il 16 agosto l’apertura dell’impianto “MG Sporting Club”, al civico 37 di via Quintianaarquiniesi e turisti avranno a disposizione un centro sportivo moderno e funzionale con un campo da tennis in terra rossa, tre campi dedicati al padel super panoramici, spogliatoi con docce e un’area relax con divanetti e giardino. La struttura si presenta completamente rinnovata e curata al suo interno nei minimi dettagli.

“La scelta del padel è nata dalla voglia di portare nella nostra città uno sport divertente, che aiuta a socializzare e a tenersi in forma – sottolinea la proprietà dell’impianto -. La facilità e l’immediatezza dell’apprendimento è il segreto di questa disciplina, che offre un inizio veloce anche ai giocatori inesperti”. Tra gli obiettivi futuri nella gestione del centro sportivo, c’è quello di avviare collaborazioni con scuole e associazioni del territorio, per realizzare attività a carattere sportivo con finalità educative e sociali rivolte ai giovani. “Il progetto di recupero è stato un investimento importante con un messaggio di fiducia verso il futuro alla luce degli ultimi due anni segnati dell’emergenza sanitaria, che hanno notevolmente limitato la possibilità di fare sport – conclude la proprietà -. Tante sono le potenzialità di questo posto ma certamente “se uno non comincia non potrà vedere dove sarà in grado di arrivare!”