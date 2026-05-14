A Tarquinia continua il “Maggio dei Libri”: Nico Piro presenta “Uno strano dono”

Prosegue a Tarquinia la rassegna “Il Maggio dei Libri” con il terzo appuntamento in programma lunedì 18 maggio alle ore 18 nella sede dell’associazione culturale La Lestra, in via dei Granari 1.

Ospite dell’incontro sarà il giornalista di Rai3 Nico Piro, che presenterà il suo libro “Uno strano dono”. A dialogare con l’autore saranno Claudio Cantina, vicepresidente della sezione soci Unicoop Etruria, e Francesca Barzini, giornalista di Rai3.

Dal fronte di guerra al racconto personale

Nico Piro è noto per il suo lavoro come inviato di guerra nei principali scenari di crisi internazionali, dall’Afghanistan al Donbass. Nel libro affronta però anche un tema profondamente personale: la disabilità motoria che lo accompagna dalla nascita e che, fino a oggi, aveva scelto di non raccontare pubblicamente.

Nel memoir l’autore ripercorre il proprio percorso umano e professionale, mostrando come quella che inizialmente poteva apparire una difficoltà sia diventata, nel tempo, una chiave per guardare la vita da una prospettiva diversa.

Un racconto tra esperienze estreme e quotidianità

Tra missioni nei territori di guerra, viaggi sulle navi impegnate nel soccorso ai migranti, gare paralimpiche di tiro a segno e immersioni subacquee, “Uno strano dono” si presenta come un racconto intenso e diretto sulla ricerca della normalità e sul confronto quotidiano con ostacoli e pregiudizi.