Roma, mostre, archeologia e Planetario: gli appuntamenti culturali dal 15 al 21 maggio

Proseguono a Roma gli appuntamenti culturali promossi dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con un calendario ricco di eventi in programma dal 15 al 21 maggio 2026 tra musei civici, aree archeologiche e spazi espositivi della Capitale.

Le iniziative spaziano dall’archeologia all’arte contemporanea, passando per incontri dedicati all’inclusione museale, visite guidate, passeggiate storiche e spettacoli astronomici al Planetario di Roma.

Cinema, musei e incontri sull’accessibilità

Tra gli appuntamenti principali figura la conclusione della rassegna cinematografica This is England, collegata alla mostra Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis, visitabile fino al 6 settembre al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese. Venerdì 15 maggio alle ore 20 alla Casa del Cinema sarà proiettato The Queen di Stephen Frears.

Giovedì 21 maggio alle ore 16.30 il Museo di Roma a Palazzo Braschi ospiterà invece l’incontro L’accessibilità come metodo. Pratiche ed esperienze al museo MAXXI, dedicato ai temi dell’inclusione museale e dell’accessibilità culturale.

Visite guidate tra Fori Imperiali, Mitrei e Sepolcri

Numerose anche le attività del programma “Roma, la tua guida culturale”, con visite ai Fori Imperiali, alla Galleria d’Arte Moderna e ai principali siti archeologici cittadini.

Tra gli appuntamenti:

visita ai Fori di Cesare e Traiano;

percorso nel Mitreo del Circo Massimo;

itinerario all’Area Sacra di Largo Argentina;

apertura straordinaria dei Sepolcri di via Statilia;

visita al Sepolcro degli Scipioni;

accesso al cantiere della Biblioteca del Foro di Traiano.

Non mancheranno le “Passeggiate Romane”, con itinerari a Villa Glori e sul Gianicolo, dedicati alla storia urbana e al patrimonio artistico della città.

Planetario di Roma, spettacoli per adulti e bambini

Al Planetario di Roma prosegue il programma di spettacoli astronomici dedicati sia agli adulti che ai più piccoli.

Tra gli appuntamenti:

Ritorno alle Stelle;

Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager;

La magia dell’aurora boreale;

Ecologia cosmica;

Space Opera.

Per i bambini torna anche Girotondo tra i Pianeti, spettacolo interattivo pensato per avvicinare i più giovani all’astronomia.

Per informazioni, prenotazioni e acquisto dei biglietti è possibile consultare i siti ufficiali della Sovrintendenza Capitolina e dei Musei in Comune di Roma.

Info in sintesi

Evento: appuntamenti culturali della Sovrintendenza Capitolina

Periodo: dal 15 al 21 maggio 2026

Luoghi: musei civici, aree archeologiche e Planetario di Roma

Attività: mostre, visite guidate, incontri, cinema e spettacoli astronomici

Informazioni: 06 06 08 e siti ufficiali Musei in Comune Roma