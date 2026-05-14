A Viterbo debutta “E un’altra volta è notte e suono”, omaggio a Francesco Guccini

Debutterà in anteprima nazionale al Teatro San Leonardo di Viterbo lo spettacolo tributo “E un’altra volta è notte e suono”, una serata dedicata all’universo musicale e poetico di Francesco Guccini.

L’appuntamento è fissato per giovedì 21 maggio alle ore 21.30 negli spazi del teatro di via Cavour 9.

Tra canzoni storiche e racconti generazionali

Lo spettacolo proporrà un percorso attraverso alcuni dei brani più celebri del cantautore emiliano, da Incontro a Vedi cara, passando per Autogrill, Il vecchio e il bambino e Don Chisciotte.

Il concerto-tributo nasce come un viaggio tra storie, personaggi e atmosfere che hanno accompagnato intere generazioni, ripercorrendo i paesaggi dell’Appennino, le osterie emiliane, le città padane e le inquietudini degli anni Sessanta.

Non casuale la scelta della data del 21 maggio, giorno del compleanno della figlia Teresa, spesso fonte di ispirazione per alcune delle canzoni di Guccini.

Sul palco quattro musicisti

A portare in scena il progetto saranno:

Massimiliano Tulipano alla voce;

Enrico Rinnoci al pianoforte;

Paolo Batistini alla chitarra;

Michele Santinelli al sax.

Lo spettacolo alternerà musica e narrazione, dando vita a personaggi e frammenti di quotidianità che hanno reso unico il repertorio gucciniano.

Informazioni e prevendite

Le prevendite sono disponibili:

presso Underground, telefono 0761 343 987;

al Bistrot del Teatro, telefono 392 301 8173;

online sul circuito TicketItalia.

Info in sintesi

Evento: “E un’altra volta è notte e suono”

Omaggio a: Francesco Guccini

Data: giovedì 21 maggio 2026

Orario: ore 21.30

Luogo: Teatro San Leonardo, via Cavour 9, Viterbo

Prevendite: Underground, Bistrot del Teatro e TicketItalia