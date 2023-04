A Tarquinia quattro giorni con Agrifish: ecco il programma dal 22 al 25 aprile

Riceviamo e pubblichiamo

Quattro giorni di eventi, appuntamenti, idee e storie: a viale dei Tritoni, a Tarquinia Lido, da sabato 22 a martedì 25 aprile arriva Agrifish e il suo weekend lungo dedicato a sostenibilità, biodiversità e tipicità della produzione locale.

Un programma variegato, capace di stimolare in tanti differenti modi riflessioni sui temi chiave del progetto e coinvolgere tante diverse fasce di pubblico: dal “cuore” dell’evento legato al gusto con gli show cooking ai talk e laboratori a cura di Slow Food, dagli spunti dedicati ai più piccoli alle visite guidate sino alla pulizia della spiaggia delle Saline.

Si parte sabato 22 aprile, con il brindisi inaugurale delle 18 e 30 anticipato dal primo spettacolo per bambini, Magico Dadà, alle 17. Alle 19, quindi, l’atteso show cooking dello chef una stella Michelin Cristoforo Trapani, in abbinamento ai vini Podere Giulio.

Domenica 23 aprile, alle 16, Leggimerenda, con lo staff di Konsu Animazione pronto a coinvolgere i più piccoli su favole e racconti del mare. Alle 17, visita guidata a bordo del TBus, quindi alle 18 show cooking con Susanna Di Marco del Boa Sorte prima dell’attesa chiusura con la dimostrazione tra i fornelli dello chef Guida Michelin Danilo Ciavattini, in programma alle 19 e 30, in abbinamento ai vini Muscari Tomajoli.

Lunedì 24 aprile, dopo la Leggimerenda delle 16 e la visita guidata in TBus delle 17, spazio al laboratorio Slow Food sull’antica zuppa di pesce di Civitavecchia. In serata, alle 20, mixology Cocktail&Coltelli con il bartender Konstantyn Wulf e degustazione di prosciutto e distillati Valle del Marta.

Si chiude martedì 25 aprile con il mercato del pesce e dell’ortofrutta alle 9, quindi alle 10 e 30 pulizia della spiaggia delle Saline. Nel pomeriggio, alle 18, show cooking con Vittoria Tassoni e chiusura alle 19 e 30 con il talk targato Slow Food sul tema Il riccio di mare delle nostre coste.

“Agrifish” è organizzato dal Comune di Tarquinia, con la direzione artistica di Carlo Zucchetti, l’Enogastronomo col Cappello, grazie al contributo del FLAG GAC LAZIO NORD, nell’ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, con la collaborazione di VivaTarquinia, Slow Food Costa della Maremma Laziale e dell’Istituto Stendhal di Civitavecchia.