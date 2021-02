Accademia Cassiopea: si rinnova il percorso di Alta Formazione in Recitazione

Nel mondo della formazione teatrale le attività non si fermano: da oltre vent’anni l’Accademia di Arte drammatica Cassiopea continua a offrire progetti di Alta Formazione in Recitazione grazie a un percorso in continuo rinnovamento, finalizzato a garantire una preparazione attoriale solida, completa e raffinata per accedere al mondo del lavoro.

Esperienza, professionalità e una costante attività di talent scouting al servizio di giovani leve di attori e di attrici rendono unico il progetto formativo offerto da Cassiopea. Un percorso triennale di studio dei fondamenti dell’arte scenica e di sperimentazione dei linguaggi cinematografici e dell’audiovisivo dove il training quotidiano (dizione, recitazione, analisi del testo, canto, acrobatica, danza), unitamente a studi più “tecnici” quali organizzazione, costumistica, scenotecnica, tecniche multimediali e progettazione informatica costituiscono alcuni tra gli insegnamenti offerti. Il piano di studi è scandito da numerosi appuntamenti performativi, soprattutto durante l’ultimo anno: progetti di spettacolo con registi esterni, produzioni teatrali e audiovisive e la realizzazione di cortometraggi e di selftape per i provini.

Tecniche e saperi che Cassiopea riesce a trasmettere ai propri allievi grazie al lavoro di più di trenta maestri attivi nel mondo dello spettacolo, della scienza e della cultura, tra cui si annoverano Lorenzo Salveti, Fabiana Iacozzilli, Marco Solari, Andrea Pocosgnich e Clara Sancricca. Tra gli ospiti illustri che in questi anni hanno insegnato in Cassiopea ci sono: Maria Grazia Cipriani, Jean-Paul Denizon, Licia Lanera, Massimiliano Civica, Deflorian-Tagliarini, Lucia Calamaro, Silvia Calderoni.

Oltre a offrire servizi per la cura e la riabilitazione fisica e foniatrica, in collaborazione con professioni e aziende specializzate, l’Accademia attiva ogni anno percorsi intensivi in sinergia con alcune delle migliori formazioni artistiche contemporanee, offrendo laboratori di scrittura scenica, stage di doppiaggio, recitazione in lingua inglese e preparazione ai provini per cinema e tv.

L’Accademia, nel cuore di Roma, ospita ogni anno centinaia, tra studenti, artisti e illustri ospiti del mondo dello spettacolo, all’interno di sale perfettamente attrezzate con impianti di estrazione dell’aria, per garantire la massima sicurezza. Con tre sale prova a disposizione degli studenti e una biblioteca con numerosi materiali didattici consultabili, Cassiopea rappresenta un luogo di studio e di lavoro per moltissimi giovani provenienti da tutta l’Italia e non solo.