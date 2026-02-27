Accordi di Primavera: a Roma cultura tra teatri, musica, libri e cinema

Dal 27 febbraio al 12 marzo Roma Capitale propone un ampio programma culturale promosso dall’Assessorato alla Cultura e dal Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria. “Accordi di Primavera” attraversa teatri, biblioteche, musei e sale cinematografiche con un’offerta multidisciplinare che intreccia musica, prosa, incontri letterari e rassegne dedicate alla memoria storica.

Particolare attenzione è riservata agli appuntamenti legati alla Giornata Internazionale della Donna, con la partecipazione di figure di primo piano del panorama culturale e del dibattito pubblico, tra cui Marianna Aprile, Giulia Caminito, Teresa Ciabatti e Melania Mazzucco. Gli eventi spaziano dai diritti costituzionali ai percorsi letterari e drammaturgici dedicati all’universo femminile.

Musica e teatro tra grandi produzioni e riletture dei classici

Per la stagione sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, il 27 e 28 febbraio all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Daniel Harding dirige Orchestra e Coro nell’oratorio “La Creazione” di Haydn. L’11 marzo è in programma il recital del pianista Víkingur Ólafsson con musiche di Bach, Schubert e Beethoven.

Sempre all’Auditorium, dal 27 febbraio al 1° marzo, Paolo Fresu porta in scena “Kind of Miles”, omaggio teatrale e musicale a Miles Davis, mentre il 10 marzo la Sala Petrassi ospita “Rebibbia: la Città invisibile”, progetto di docu-teatro nato dai laboratori artistici nel carcere romano.

Il 1° marzo al Teatro dell’Opera di Roma torna “Ariadne auf Naxos” di Richard Strauss, assente da 35 anni dal cartellone del Costanzi. Sul fronte della prosa, la Fondazione Teatro di Roma propone “Riccardo III” al Teatro Argentina dal 3 al 15 marzo e “Gertrude” al Teatro Torlonia dal 5 al 15 marzo. Spazio anche al teatro-danza con “Link” al Teatro India e a produzioni di forte valore sociale e inclusivo nei diversi spazi cittadini.

Incontri, libri e cinema tra memoria e diritti

Nelle Biblioteche di Roma proseguono presentazioni editoriali e incontri dedicati alla scrittura femminile e al Novecento, mentre la Sovrintendenza Capitolina avvia una nuova stagione di “Libri al Museo” con appuntamenti al Museo di Roma a Palazzo Braschi e al Museo di Roma in Trastevere.

L’8 marzo al Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica si tiene un incontro dedicato all’articolo 37 della Costituzione su lavoro e parità di diritti, con Marianna Aprile e Melania Mazzucco.

Per il cinema, il 1° marzo al Nuovo Cinema Aquila è in programma la proiezione del film “Adwa. Una vittoria africana” del regista etiope Hailé Gerima, nell’ambito della campagna per l’istituzione di una Giornata della Memoria per le Vittime del Colonialismo italiano.

Il calendario completo delle iniziative è disponibile sul portale ufficiale culture.roma.it e sui canali social dedicati.