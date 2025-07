Acquapendente, al via la rassegna “A cielo aperto” 2025 con lo spettacolo “L’arbitrato” di Menandro

Prende il via ad Acquapendente l’edizione 2025 di “A cielo aperto”, la rassegna teatrale estiva allestita nell’Anfiteatro Cordeschi, rara struttura in stile elisabettiano, promossa dal Teatro Boni con la direzione artistica di Sandro Nardi. Il primo appuntamento è in programma sabato 5 luglio, alle ore 21, con “L’arbitrato”, tratto da Menandro, commedia greca con maschere antiche. Lo spettacolo è diretto e interpretato da Roberto Zorzut e Rosa Ferraiolo e vede sul palco anche Gabriele Giusti, Gianluca Rossetti e Alessandra Cavallari. Musiche e voci sono a cura di Maria Piazza, mentre le scene sono firmate da Renato Mambor e Roberta Gentili.

Una commedia antica che parla al presente

L’opera scelta per l’apertura della rassegna riprende i modelli della commedia nuova greca, risalente alla fine del IV secolo a.C., in cui Menandro introdusse elementi ancora oggi centrali nel teatro e nella narrativa: relazioni familiari e sentimentali, malintesi, riconoscimenti e inganni. La rappresentazione mette in luce quanto l’eredità drammaturgica dell’autore antico influenzi ancora oggi cinema, fiction e letteratura, attraverso strutture narrative e situazioni che parlano di quotidianità, emozioni e psicologia dell’uomo comune.

Un evento diffuso tra centro e frazioni

La rassegna “A cielo aperto” è organizzata in collaborazione con il Comune di Acquapendente e con il sostegno della Regione Lazio. L’Anfiteatro Cordeschi, sede principale degli spettacoli, si trova in via Onanese 3. I biglietti sono prenotabili anche online su Vivaticket. Informazioni sono disponibili al numero 334.1615504 e sul sito www.teatroboni.it. Domenica 6 luglio, alle 18.30, si segnala inoltre un appuntamento nella frazione di Trevinano: la performance conclusiva del laboratorio di narrazione tenuto da Ascanio Celestini dal 4 al 6 luglio. L’attività rientra nel progetto “Trevinano Ri-Wind”, finanziato con fondi PNRR.