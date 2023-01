Acquapendente: consegnato lettore per microchip cani all’ENPA

Riceviamo dal Comune di Acquapendente e pubblichiamo

La sindaca di Acquapendente Alessandra Terrosi, l’assessore all’ambiente Glauco Clementucci e il comandante della Polizia Locale Espedito Brasile hanno consegnato alla sezione aquesiana di ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) un lettore di microchip per cani in comodato d’uso gratuito.

L’applicazione del microchip al proprio cane è una pratica obbligatoria per legge, con cui avviene la registrazione all’anagrafe canina della ASL. Questo sistema facilita l’identificazione e la restituzione al proprietario in caso di smarrimento o furto dell’animale, oltre a costituire un deterrente contro i casi di abbandono e a fornire informazioni essenziali sulle vaccinazioni e per l’emissione di ricette elettroniche.

L’amministrazione comunale ha in atto una convenzione con ENPA per la gestione dell’area di sgambamento e di un locale in affidamento presso il Giardino delle Rose. Inoltre l’associazione sta portando avanti una campagna per incentivare l’adozione dei cani ospitati presso il canile. È allo studio l’organizzazione di un Microchip Day in primavera.

“Ringraziamo i volontari di ENPA per il loro costante impegno a tutela degli animali – dichiara l’assessore Clementucci – Un tema su cui il nostro Comune è particolarmente sensibile. Con il lettore di microchip l’associazione potrà svolgere la propria attività in modo ancor più efficiente. Questo era uno dei punti del programma elettorale ed è stato concretizzato. La collaborazione con ENPA prosegue positivamente e presto la convenzione sarà potenziata”.