Acquapendente, nuova pediatra: gli auguri del Comune

Foto di cottonbro studio da Pexels: https://www.pexels.com/it-it/foto/camera-bambino-medico-interni-5867700/

Riceviamo e pubblichiamo

A partire da lunedì 13 febbraio 2023 la nuova pediatra effettiva in servizio ad Acquapendente è la dottoressa Elisabetta Gatta, che subentra al dottor Ruggiero Sardaro. Quest’ultimo aveva accettato l’incarico di facente funzioni a maggio 2022, in seguito al trasferimento del medico pediatra convenzionato precedente, che aveva legittimamente scelto di essere assegnato ad altra destinazione nel distretto sanitario. Il dottor Sardaro ha ringraziato per l’accoglienza e la collaborazione le famiglie delle bambine e dei bambini assistiti in questi mesi e la sindaca Alessandra Terrosi e l’amministrazione comunale “senza cui non sarebbe stata garantita la continuità e la presenza di un pediatra presso l’ambulatorio”.

“Contraccambio i ringraziamenti al dottor Sardaro – dichiara Terrosi – per la professionalità con cui ha prestato servizio presso la comunità locale e a nome dell’amministrazione comunale gli faccio gli auguri per il proseguimento della sua carriera. Colgo l’occasione per sottolineare che questa amministrazione ha sempre profuso il massimo impegno per garantire il mantenimento del servizio pediatrico ad Acquapendente. Auguriamo oggi buon lavoro alla nuova pediatra, dottoressa Elisabetta Gatta, che svolgerà la sua attività a tempo pieno, ricordando che i genitori dovranno effettuare la scelta attraverso il Cup oppure online sulla piattaforma Salute Lazio”.