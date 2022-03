Addio a Laura Santi, le parole del Comune: “Tarquinia ricorderà sempre la sua dolcezza, il suo entusiasmo e la sua garbata sensibilità”

“Il Sindaco e l’Amministrazione comunale desiderano unirsi al lutto per la scomparsa della professoressa Laura Santi, esprimendo il proprio messaggio di vicinanza e cordoglio”: anche il Comune di Tarquinia manifesta il proprio lutto per la scomparsa di Laura Santi, in un post sulla pagina Facebook dell’ente.

“Laura lascia un grande vuoto umano e professionale per aver insegnato con passione, dedizione e disponibilità verso i ragazzi. Tarquinia ricorderà sempre la sua dolcezza, il suo entusiasmo e la sua garbata sensibilità. L’impegno sociale, politico, artistico che negli anni ha donato alla città di Tarquinia oggi si trasformano in bene e vicinanza per i suoi cari e per una donna che questa città non dimenticherà. Grazie Laura , Buon viaggio!”