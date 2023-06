Al Castello di Santa Severa dall’8 al 10 giugno la Giornata mondiale degli oceani

Riceviamo e pubblichiamo

Dall’8 al 10 giugno 2023 appuntamento con la “Giornata Mondiale degli Oceani: Conoscere, Comprendere, Convivere”. L’evento è organizzato dall’INGV ed EMSO nel Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, in occasione del World Oceans Day (WOD) delle Nazioni Unite.

La ricorrenza annuale della Giornata Mondiale degli Oceani pone l’oceano in primo piano per affermare la necessità di uno sforzo comune tra scienziati, decisori politici, industrie, società civile e comunità locali per migliorare la consapevolezza sullo stato reale dei nostri oceani.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l’European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory (EMSO), in qualità di membro di Friends of United Nations World Oceans Day (FOWOD), aspettano i partecipanti dall’8 al 10 giugno a questo evento che avrà un format di scienza ed arte per guidare gli intervenuti in un’esperienza immersiva capace di suscitare connessioni con l’ambiente naturale, permettendo di conoscere meglio l’oceano e capire come attivamente contribuire alla sua conservazione.

Guidati da esperti impegnati nello studio e nella tutela di questa straordinaria risorsa, si discuterà della vulnerabilità dell’oceano per scoprire l’importanza che riveste nel mantenimento della vita sul nostro pianeta. Programma disponibile sul sito www.castellodisantasevera.it