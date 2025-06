Alambicco d’Oro, riconoscimenti per il Numa. Zelli “Premiata l’eccellenza Made in Italy”

Riceviamo dal consigliere regionale Giulio Zelli, presidente della commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio, e pubblichiamo

“Ieri sera sono stati pubblicati i risultati dell’Alambicco d’Oro, lo storico concorso nazionale dedicato ai distillati. A vincere è stato ancora una volta il brandy Numa, prodotto nella Tuscia, che ha conquistato la medaglia d’oro e anche quella d’argento con due diversi imbottigliati. Un risultato che dà lustro alla provincia di Viterbo, che può fregiarsi di avere sul proprio territorio un’autentica eccellenza nel settore degli alcolici”. Così, in una nota, il consigliere regionale Giulio Zelli, presidente della commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio.

“Giusto una settimana fa – prosegue Zelli – la nostra Regione ha toccato la cifra record dei 36 miliardi di euro nell’export. A rendere possibile questi numeri sensazionali sono proprio prodotti come quelli messi sul mercato da Numa, ormai apprezzati non solo in Europa ma anche negli Usa e in Cina. Grazie alle tecniche di produzione artigianale, la qualità dei distillati Numa è elevatissima, difatti oltre al premio vinto quest’anno ad Asti ha ottenuto il riconoscimento al campionato mondiale degli spiriti di San Francisco. Questo ci ricorda che la dedizione degli imprenditori e la cura dei dettagli è la chiave del successo. Mi auguro – conclude Zelli – che anche le altre eccellenze laziali riescano ad aggiudicarsi prestigiosi premi, la nostra regione può annoverare nel settore degli alcolici e dell’enogastronomia diversi prodotti di assoluto valore e sono certo che il Lazio, in questo comparto, possa diventare un modello di riferimento in ambito internazionale”.