Argentario, avviso di selezione per formazione di una graduatoria per il conferimento degli incarichi di rilevatore di censimento

Riceviamo dal Comune di Monte Argentario e pubblichiamo

Il Comune di Monte Argentario ha indetta una selezione per la formazione di una graduatoria, per soli titoli, finalizzata all’attribuzione degli incarichi di rilevatore esterno in occasione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021 e di altre indagini richieste dall’ISTAT.

La Circolare ISTAT n. 1 del 6 aprile 2018 prevede infatti la facoltà che i Comuni affidino l’incarico di rilevatore a personale esterno.

La graduatoria avrà durata tre anni, 2021-2023, e gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel periodo dal 1 ottobre al 20 dicembre di ciascun anno, salvo eventuali diverse disposizioni dell’ISTAT e dell’Ufficio Comunale di Censimento (UCC). I rilevatori effettueranno la rilevazione nelle zone del territorio comunale e sulle famiglie loro assegnate dall’UCC.

Per ricoprire la funzione di rilevatore sono necessari i seguenti requisiti: età non inferiore a 18 anni; diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente; buone conoscenze informatiche (internet, posta elettronica) e saper utilizzare i più diffusi strumenti informatici (PC, Tablet); godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; avere l’idoneità fisica a svolgere l’attività di rilevatore; avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o essere titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. I cittadini non italiani devono godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza.

L’ammontare del compenso da corrispondere ai rilevatori incaricati sarà commisurato alla natura della rilevazione ed al numero e al tipo di unità rilevate correttamente, secondo quanto stabilito dall’ISTAT e dal Comune.

La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta e redatta in carta semplice, dovrà pervenire entro il termine perentorio di lunedì 14 giugno 2021 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di Monte Argentario, Ufficio Urp – Protocollo, Piazza dei Rioni, n.8 – Porto Santo Stefano, 58019 Monte Argentario (GR), ovvero presentata a mano al medesimo ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30, il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

La domanda dovrà essere compilata, presentata e sottoscritta utilizzando esclusivamente il modello allegato all’avviso e pubblicato sul sito del Comune.