Argentario Coast to Coast: di caletta in caletta, tutto il meglio del promontorio con le mini crociere MyLoveItaly

Agosto, per eccellenza il mese delle ferie e del relax, del caldo estivo da combattere a colpi di tuffi in acqua e divertimento, ricaricando le pile dopo mesi di lavoro.

E per quest’anno, perché non concedersi un’opportunità particolare, solleticando il proprio sfizio d’amore per il mare andando alla scoperta delle calette più belle, nascoste ed esclusive dell’Argentario? MyLoveItaly offre in questo senso delle opportunità splendide, che dalle isole che fronteggiano la Costa d’Argento – qui un’idea delle tante opzioni – spaziano a esperienze di un giorno tra gli angoli più preziosi della Maremma Toscana, un paradiso incontaminato tinto del blu del mare e del verde della natura più dirompente. Con la sua costa irregolare, le sue scogliere mozzafiato e le sue isolate e selvagge calette, molte delle quali raggiungibili solo via mare, l’Argentario è uno dei luoghi più suggestivi e caratteristici della nostra penisola. Un affresco a cielo aperto di cui è impossibile non innamorarsi; il miglior modo per farlo è sicuramente con un tour in mezzo alle mille sfumature del suo mare.

L’escursione organizzata da MyLoveItaly permette di navigare le acque dell’Argentario andando alla scoperta di diverse calette, tra bagni, tuffi e soste piene di meraviglia e divertimento: da Porto Santo Stefano, una delle perle dell’Argentario – ma ci sono opportunità anche da Porto Ercole, e ne parleremo nei prossimi giorni – si parte alla volta delle calette più affascinanti della costa, per trascorrere un’intera giornata tra i colori e i sapori del mare più blu con lo sguardo rivolto al Monte Argentario, circondato da acque cristalline e collegato alla costa dai due tomboli della Feniglia e della Giannella oltre all’istmo artificiale di Orbetello. A bordo maschere e pinne attendono gli appassionati di mare e gli amanti di snorkeling e immersioni pronti a scoprire i preziosi fondali e conoscere le numerose specie marine che li abitano, tra grotte e antichi e moderni relitti.

La prima tappa della giornata è l’Argentarola, un famoso scoglio a forma di chiglia di una nave rovesciata che sorge proprio di fronte a Cala Moresca ed è uno dei luoghi preferiti da chi pratica immersioni e vuole esplorare l’omonima grotta marina, ricca di stalattiti e stalagmiti, ubicata nella parete sud dello scoglio.

Dopo una sosta per un rilassante bagno in queste limpide acque si torna in barca per raggiungere Porto Ercole e ammirare dal mare questo pittoresco borgo marinano il cui originario nucleo abitativo, tra stretti vicoli e caratteristiche piazzette, è chiuso dentro le antiche mura e sormontato dalla Rocca Spagnola. Da qui si riparte in direzione di altre calette della costa dell’Argentario per concludere la giornata con l’ultimo tuffo nel blu e altri bagni di sole in totale relax. Partenza alle 9 e 30 da Porto Santo Stefano dove si torna, a fine esperienza, attorno alle 17 e 30.

Una giornata speciale, un regalo per se stessi o per una persona a cui donare un ricordo splendido: l’offerta di escursioni e mini crociere – oltre a quella appena descritta, anche all’isola del Giglio, all’isola di Giannutri o al Parco della Maremma – si adatta a ogni gusto e ogni necessità. Una gamma di opportunità da acquolina in gola e imbarazzo della scelta (qui il link con tutte le possibili destinazioni), da prenotare subito, vista la grande richiesta estiva.