Argentario, il Comune invita le associazioni locali ad aderire ad una iniziativa di pulizia ambientale

E’ stata inviata in questi giorni alle associazioni operanti sul territorio di Monte Argentario una mail con la quale si propone l’adesione all’evento “Ripuliamo la Toscana in 1 Giorno!”. L’invito ad aderire all’iniziativa è giunto all’amministrazione comunale dall’Asd Lato Selvaggio che sta realizzando il progetto, appunto denominato “Ripuliamo la Toscana in 1 Giorno!”, che sarà patrocinato dalla Regione Toscana se riceverà un congruo numero di partecipazione da parte di tutti i comuni toscani.

L’evento è indetto per la data del 21 Giugno 2020 e prevede la partecipazione volontaria da parte dei cittadini a ripulire aree verdi, sentieri o spiagge laddove sia esplicita la presenza di immondizia.



Il Comune ritiene tale iniziativa meritevole di accoglimento e di essere attuata attraverso la partecipazione di tutti e quindi chiede alle tante associazioni locali la partecipazione facendosi carico di un sentiero, di una spiaggia, di un’area del nostro territorio per un’azione volontaria di pulizia, dandosi appuntamento il 21 giugno prossimo. Chi è interessato ad aderire dovrà inviare entro il 10 febbraio 2020 una mail a cultura@comune.monteargentario.gr.it indicando la zona che potrà prendersi in carico.

L’evento sarà promosso e condiviso, a cura dell’asd Lato Selvaggio, sui social media, radio e tv, appoggiandosi anche ai numerosi gruppi già attivi e sensibili in materia ambientale.