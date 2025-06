Arteritmica Tarquinia brilla ai Campionati Nazionali di FitKid: medaglie e convocazioni per gli Europei 2025

Ottimi risultati per l’Arteritmica Tarquinia alla seconda tappa del Campionato nazionale di FitKid e Acrofreedance, che si è svolta il 14 e 15 giugno 2025 presso l’Accademia Acrobatica di Cesenatico. La società tarquiniese ha confermato le buone prestazioni già mostrate nella precedente gara nazionale a Seniga (Brescia), con un bottino complessivo di dodici medaglie: otto di bronzo, due d’argento e due d’oro. Le coreografie in gara hanno saputo emozionare il pubblico e convinto i giudici, regalando soddisfazioni agli atleti e ai tecnici.

Medaglie e piazzamenti: un bilancio più che positivo

Le medaglie di bronzo sono state conquistate per le seguenti coreografie: “Rocky” (Martina Cinelli, Maria Sofia Pizzati, Gaia Di Domenico, Chiara Dezi e Maya Pierini Proietti), “Cowgirls” (Anna Torresi, Elena Jacopucci, Giulia Micozzi, Amy Tagliaferri, Diana Capitani, Greta Di Cesare e Carlotta Dezi), “Derniere danse” (Maya Pierini Proietti), “Beggin’” (Manuel Giorgini), “Sister Act” (Martina Cinelli), “Harry Potter” (Greta Di Cesare), “Wang” (Chiara Perticarari), “Pirati” (Lucrezia Filomeni, Federica Timperi, Chiara Perticarari, Giada Blanchi, Irene Venturini, Alessia Ventolini, Amy Tagliaferri, Maria Sofia Pizzati, Martina Cinelli, Chiara Dezi, Gaia Di Domenico, Manuel Giorgini, Maya Pierini Proietti, Diana Capitani e Giulia Micozzi).

Le medaglie d’argento sono andate alle coreografie “Barbie” (Carlotta Dezi) e “Uptown Funk” (Elena Jacopucci, Carlotta Dezi, Greta Di Cesare e Anna Torresi). Le due medaglie d’oro sono arrivate con “Space Jam” (Marco Pierini Proietti) e “The Arena” (Maya Pierini Proietti, Alessia Ventolini, Chiara Perticarari, Federica Timperi e Lucrezia Filomeni). Menzione speciale per Alessia Ventolini e Chiara Perticarari, che hanno partecipato alla competizione pur essendo impegnate rispettivamente con l’esame di terza media e con la maturità.

Convocazioni internazionali e soddisfazione per la società

A conclusione della gara, è arrivata la convocazione di Desiree Benevieri, insegnante e coreografa dell’Arteritmica Tarquinia, nello staff del National Summer Camp di FitKid e Acrofreedance che si terrà in agosto a Cesenatico. Un riconoscimento importante che testimonia la qualità e la serietà del lavoro svolto. Inoltre, in base alla somma dei punteggi ottenuti tra le due tappe (Seniga e Cesenatico), la società parteciperà ai Campionati Europei in programma dal 1° al 6 novembre 2025 a Nagykanizsa, in Ungheria, con le coreografie: “Wang”, “Derniere danse”, “Beggin’”, “Pirati”, “Carrà” (individuale di Anna Torresi), “Rocky” e “The Arena”. La società, presieduta da Giancarlo Girardi, ringrazia la Federazione Italiana Sport Acrobatici, la giudice internazionale Gabriella Crosignani, le famiglie e gli sponsor per il sostegno e la fiducia nel percorso sportivo delle atlete e degli atleti coinvolti.