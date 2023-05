Atletica, i giovani tarquiniesi Dafne Capitani e Luca Pandolfi sul podio alla Scarpinata dei Forti Spagnoli

Due giovanissimi atleti tarquiniesi a podio a Porto Ercole, al termine della dura quanto spettacolare prova della Scarpinata dei Forti Spagnoli: è la bella notizia che arriva dall’Argentario e vede protagonisti Dafne Capitani e Luca Pandolfi, portacolori dell’Atletica ‘90 Tarquinia capaci di dire la loro in una gara di grande prestigio e tradizione – quella di ieri era la 47esima edizione – tra runner di era ed esperienza di gran lunga maggiori.

Un percorso misto, tra sterrato, ciottoli e asfalto, anche con single track in salita per raggiungere il primo forte, per un totale di 9 km circa che ha visto al via dalla piazza di Porto Ercole circa cento atleti, pronti a sfidarsi in traffico di gara durissimi ma dal fascino straordinario, con affacci mozzafiato sul mare dell’Argentario e l’arcipelago toscano.

Dafne e Luca, entrambi classe 2006 (per cui ancora Allievi in una gara aperta a tutti) hanno dato spettacolo finendo nelle primissime posizioni. Per Dafne secondo posto, dietro soltanto a un’atleta di valore assoluto (e grande esperienza) come Katerina Stankiewicz. Per Luca terzo gradino di un podio di grande prestigio, in una gara vinta da Jacopo Boscarini davanti a Christian Fois, entrambi atleti storici dell’Atletica Costa d’Argento.

Per i due giovani portacolori rossoblu una bella soddisfazione e la conferma della bontà di un percorso che già lo scorso anno li aveva visti protagonisti anche in gare open. Peraltro, le loro prove rispolverano una tradizione tarquiniese, con molti atleti che in passato, sin dalle prime edizioni di fine annoi ‘70, la facevano da padroni sui percorsi della Scarpinata.