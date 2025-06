Atletica Tarquinia: tre atleti qualificati ai Campionati Italiani dopo gli ottimi risultati ai Regionali di Roma

Nel fine settimana, a Roma, si sono svolti i Campionati Regionali di Atletica Leggera, con risultati rilevanti per gli atleti di Tarquinia. Christian Cardoni ha conquistato per la quarta volta consecutiva il titolo regionale nel lancio del disco, confermandosi tra i migliori della specialità a livello nazionale. Con la misura di 46,60 metri, Cardoni aveva già ottenuto il minimo fissato dalla FIDAL per la partecipazione ai Campionati Italiani, e tenterà sabato prossimo a Rieti di accedere alla finale a otto, che lo porrebbe tra i principali prospetti italiani della sua categoria.

Esordio vincente per Parrucci sulle siepi

Prestazione di rilievo anche per Carlotta Parrucci che, alla sua prima gara sui 2.000 siepi, ha conquistato il titolo regionale e ottenuto contestualmente la qualificazione ai Campionati Italiani con un tempo di 7’42”. L’atleta, al primo anno della categoria Allieve, ha dimostrato buone potenzialità e, con l’esperienza acquisita, potrà ambire a un ruolo di vertice nella specialità a partire dalla prossima stagione agonistica.

Dafne Capitani qualificata in due specialità

Chiude il quadro dei risultati Dafne Capitani, atleta juniores che si è distinta per la sua versatilità. Sugli 800 metri ha conquistato la medaglia d’argento con un tempo di 2:16″, valido per la qualificazione ai Campionati Italiani. Dafne sarà in gara anche nei 5.000 metri, avendo ottenuto il pass con il tempo di 18’52” registrato in una competizione precedente. Va ricordato che i minimi richiesti dalla Federazione per l’accesso alle finali nazionali Allievi e Juniores sono particolarmente stringenti, a conferma del valore dei risultati ottenuti dagli atleti tarquiniesi, che si allenano con costanza sulla pista locale durante tutto l’anno.