Atletica UISP: il 22 marzo a Montalto di Castro il Campionato nazionale di corsa campestre

La stagione dei grandi appuntamenti firmati UISP è ormai alle porte. Il 2026 segna due ricorrenze importanti per l’atletica leggera: la 69ª edizione del Campionato nazionale di corsa campestre e la 70ª del Campionato su pista, traguardi che raccontano quasi settant’anni di sport popolare, partecipazione e crescita continua.

Il primo evento nazionale dell’anno sarà ospitato dalla Maremma laziale, che si prepara ad accogliere atleti provenienti da tutta Italia per una giornata dedicata alla corsa e al confronto sportivo, in un contesto naturale particolarmente suggestivo.

Il 22 marzo si corre nella pineta comunale di Montalto di Castro

L’appuntamento è fissato per domenica 22 marzo nella pineta comunale di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. Qui andrà in scena il Campionato nazionale UISP di corsa campestre, con gare riservate sia agli adulti sia ai giovani, distribuite su sei diverse distanze, dagli 8.000 ai 1.500 metri.

Il tracciato prevede un anello di 4 chilometri su stradoni erbosi, pianeggiante e scorrevole, interrotto solo da brevi saliscendi: un percorso pensato per favorire la velocità e permettere agli atleti di esprimere al meglio le proprie potenzialità, in un ambiente ideale per la corsa campestre. L’evento è organizzato da UISP APS, UISP Lazio APS e UISP Viterbo APS, con il coinvolgimento del territorio e delle realtà sportive locali.