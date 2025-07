Baby Cross Spring A29Plus, grande chiusura da Etruskabike a Tarquinia con oltre 120 giovani ciclisti in gara

Ph: federciclismo.it

Si è chiuso a Tarquinia, domenica scorsa, il calendario del circuito Baby Cross Spring A29Plus, dedicato ai giovani ciclisti under 12. A ospitare l’evento, la scuola di ciclismo Etruskabike, che ha messo a disposizione una location accogliente e un tracciato curato nei dettagli dallo staff organizzatore. Oltre 120 giovanissimi atleti si sono sfidati nelle sei batterie in programma, in una giornata valida anche per il Baby Cross Country targato Comitato Provinciale FCI di Viterbo. Il pubblico di genitori e accompagnatori ha animato la mattinata con un tifo partecipe e appassionato, trasformando l’iniziativa in una vera festa dello sport giovanile.

Classifiche e premiazioni alla presenza delle istituzioni

A chiudere la giornata, le premiazioni, che hanno visto tutti i partecipanti salire sul podio con il sorriso, a testimonianza dello spirito educativo e inclusivo dell’evento. La classifica delle società più numerose ha premiato, nell’ordine, Village Bike, Passione Bici e Tirreno Bike Cicli Fatato. Presente per il Comune di Tarquinia l’assessore allo Sport Sandro Celli, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale, insieme ai rappresentanti della Federazione Ciclistica Italiana: Tony Vernile (vicepresidente del Comitato Regionale), Pierangelo Brinchi (presidente CP Viterbo), i consiglieri Mauro Stella e Luigi Ceccarini, e il segretario Agostino Pontuale.

Riconoscimenti e prossimi appuntamenti

Durante le premiazioni, l’Etruskabike ha ringraziato il Comune di Tarquinia per il sostegno all’iniziativa, gli ospiti istituzionali presenti e le famiglie degli atleti che hanno collaborato all’organizzazione del Mini GP degli Etruschi. Presente anche Massimo Saurini, presidente del Comitato Provinciale FCI di Latina. Il prossimo appuntamento per la categoria Giovanissimi è fissato a sabato 13 luglio ad Ardea, dove si svolgerà la premiazione finale del circuito Baby Cross Spring A29Plus e la fase regionale del Trofeo CONI, curata da Race Mountain GM Sport Folcarelli.