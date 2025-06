Bando Arsial, controreplica di Fratelli d’Italia: “Sposetti cade dalle nuvole; legga meglio il bando!”

Riceviamo da Fratelli d’Italia Tarquinia e pubblichiamo

Leggiamo con preoccupazione il comunicato del sindaco Sposetti in merito alla mancata aggiudicazione del Bando Arsial da parte del Comune di Tarquinia.

Al primo cittadino, in quest’ultimo periodo molto impegnato a giustificarsi sui social e sui giornali, sono infatti sfuggiti alcuni dettagli non da poco. In primo luogo, che la sua amministrazione ha stipulato un atto di intesa con la Pro loco che oggi attacca, nel quale si impegnava a “collaborare per pianificare e realizzare il progetto”.

In secondo luogo, considerata – come chiaramente emerge dal suo comunicato – l’allarmante diffidenza del Sindaco nei confronti di una realtà associativa che da anni, storicamente, si mette al servizio della città, avrebbe ben potuto partecipare in prima persona al bando. Come si evince a chiare lettere dall’avviso pubblico, infatti, soggetti beneficiari del contributo erano anche direttamente i Comuni, nel caso di Tarquinia per un massimale di spesa pari a 30.000 euro.

Che sia stato dunque un errore grossolano, una disattenzione o che si tratti invece di un disperato tentativo di arrampicarsi sugli specchi facendo scaricabarile, quel che rimane è, purtroppo, l’opportunità persa per la Città.