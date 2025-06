Basket Pegaso Tarquinia campione regionale Under 14 FIP: doppia vittoria a Frosinone e stagione perfetta

Un doppio successo in due giorni consegna al Basket Pegaso Tarquinia il titolo regionale FIP Under 14. La formazione allenata da coach Ranucci si è imposta nella Final Four disputata al Palasport di Frosinone, chiudendo nel migliore dei modi una stagione già straordinaria. Sabato, nella semifinale, i ragazzi tarquiniesi hanno superato l’Omnia Roma per 67-64. Domenica, nella finalissima, è arrivata la vittoria più importante: 63-61 contro Cisterna di Latina, al termine di una gara combattuta fino all’ultimo possesso.

Una stagione da record: 25 vittorie su 25

Il titolo regionale corona un percorso perfetto: 25 vittorie su 25 partite stagionali per il Pegaso, che ha dimostrato compattezza, carattere e qualità tecnica. La finale contro Cisterna, vinta in rimonta dopo un passivo di 22 punti, ha rappresentato il culmine emotivo del campionato. “Recuperare così tanti punti contro una squadra imbattuta è qualcosa che va oltre il basket”, ha dichiarato coach Ranucci, che ha dedicato il successo alla memoria di Marco, a cui tutto il gruppo squadra era legatissimo.

La soddisfazione dello staff e della società

“È un successo che va oltre l’aspetto sportivo. I ragazzi sono stati straordinari per tutto l’anno”, ha concluso. Emozionata anche la presidente Laura Gamberini, che ha voluto sottolineare il valore umano e simbolico della vittoria.