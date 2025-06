Basket Pegaso Tarquinia, Final Four Under 14 a Frosinone: 24 vittorie e un sogno da inseguire

Si giocheranno sabato e domenica al Palasport “Città di Frosinone” le Final Four regionali della categoria Under 14, con in campo anche il Basket Pegaso Tarquinia. La formazione tarquiniese arriva all’appuntamento con un percorso netto: 24 vittorie su 24 partite disputate nel corso della stagione. Un ruolino che conferma la qualità del gruppo guidato da coach Ranucci e la solidità del progetto sportivo della società. In palio, nelle due giornate di gara, il titolo di campione regionale con semifinali previste sabato e finali – terzo e quarto posto, primo e secondo – in programma domenica.

Squadre blasonate, ma la Pegaso si presenta senza timori

A contendersi il titolo, insieme alla Pegaso, ci saranno tre realtà di spessore del panorama cestistico laziale. “Ormai chi arriva a una Final Four ha alle spalle un percorso importante – commentano dalla società – e affrontiamo società blasonate, con un bacino dieci volte superiore al nostro”. Nonostante questo, la squadra tarquiniese si presenta senza timori, forte della preparazione svolta nelle ultime due settimane: allenamenti intensivi, anche con doppie sedute giornaliere, che testimoniano l’impegno del gruppo. “Ci siamo allenati con la coscienza a posto – spiegano dallo staff – pronti ad affrontare questa esperienza con serenità”.

Dirigenza e società compatte attorno al gruppo

Il team manager Monica Marini parla di “fibrillazione positiva”, sottolineando quanto i ragazzi tengano a questo obiettivo. “Stanno dando il massimo – dichiara – per un traguardo che va oltre l’aspetto sportivo”. Il dirigente Filippo Cardinale aggiunge: “La squadra sta bene, tocchiamo ferro. Memmo ha spinto sull’acceleratore: dieci allenamenti in dieci giorni, più di così non si poteva fare”. A chiudere, le parole della presidente Laura Gamberini: “Vogliamo dedicare questa partecipazione a una persona che teneva molto a questa squadra. Siamo un piccolo Davide contro tre giganti del basket regionale, ma nessuno farà un passo indietro. A questo gruppo non manca il coraggio per inseguire il proprio sogno”.