Basket Pegaso Tarquinia, reazione convincente: battuta la Vios SBR 82-71

Bella reazione del Basket Pegaso Tarquinia, che nella terza giornata di ritorno del girone A della Divisione Regionale Lazio torna al successo superando in casa la Vios SBR con il punteggio di 82-71. Una vittoria significativa, maturata dopo la pesante sconfitta interna della settimana precedente contro la Roma Team Up (57-89), che aveva lasciato strascichi sia dal punto di vista del risultato sia dell’atteggiamento mostrato in campo.

Gara equilibrata, strappo decisivo nel terzo quarto

Contro la Vios SBR, terza forza del girone e vincitrice della gara di andata, il Basket Pegaso ha offerto una delle migliori prestazioni stagionali, mostrando fin dall’avvio intensità e concentrazione. I padroni di casa hanno mantenuto il vantaggio per tutta la gara: nei primi due quarti l’equilibrio è stato costante, con scarti minimi, mentre nel terzo periodo i tarquiniesi hanno piazzato l’allungo decisivo, arrivando fino al +15.

Gestione finale e prossimi impegni

Nel quarto periodo un leggero calo fisico ha consentito alla Vios SBR di ridurre lo svantaggio fino al -6, ma nelle battute finali il Pegaso ha ristabilito le distanze, chiudendo l’incontro sull’82-71. Il calendario ora prevede due trasferte consecutive: la prossima sul campo della Vis Nova Basket, penultima in classifica, seguita dalla gara esterna contro il Basket Primavalle, confronto diretto tra squadre vicine in graduatoria. Il ritorno al palazzetto di casa è fissato per la sesta giornata di ritorno, quando arriverà il Città di Ladispoli.