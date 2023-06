Bassano in Teverina in festa per gli spettacoli di fine anno scolastico

Riceviamo dal Comune di Bassano in Teverina e pubblichiamo

Non le classiche recite di fine anno, ma veri e propri spettacoli teatrali con tanto di costumi e luci. Sono quelli che hanno portato in scena i bambini della scuola primaria e dell’infanzia Dante Alighieri di Bassano in Teverina mercoledì 7 giugno e venerdì 9.

Il primo spettacolo è stato recitato dai piccoli della scuola primaria presso la Sala Polivalente di Bassano in Teverina e si intitolava “La Poco Divina Molto Commedia”, una rivisitazione comica e intelligente della celebre opera dantesca. A seguire, venerdì 9 giugno, “Ogni favola è un sogno” portato in scena dai bambini delle classi dell’infanzia nel cortile della scuola.

I due spettacoli sono il risultato di un interessante laboratorio teatrale rivolto ai piccoli studenti, voluto dall’amministrazione comunale di Bassano in Teverina e curato dalla nota artista, attrice e cabarettista Laura Leo in collaborazione con Valentina Paolocci e le insegnanti della scuola.