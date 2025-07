Bendotti (FdI Tarquinia): “Dalla Regione Lazio un bando per le piccole medie imprese”

Riceviamo da Cesare Bendotti e pubblichiamo

La Regione Lazio, con Determinazione 27 giugno 2025, n. G08250, ha approvato un Avviso Pubblico per sostenere la competitività delle piccole medio imprese del proprio territorio, al fine di rafforzare il loro fondamentale contributo per la crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro nell’economia regionale.

In particolare, il bando promuove investimenti da parte delle PMI per l’ampliamento, la diversificazione e la modernizzazione delle attività produttive esistenti, anche mediante l’adozione di tecnologie innovative e sostenibili.

Oltre ai costi relativi agli investimenti, che devono riguardare il 75% del progetto, sono inoltre ammissibili due tipologie di intervento ancillari: l’uno relativo alle attività di formazione e di addestramento dei dipendenti da assumere o da riqualificare per effetto degli investimenti agevolati; l’altro concernente consulenze e servizi attinenti alla fase di industrializzazione e di prima commercializzazione dei prodotti o servizi oggetto dell’investimento agevolato.

I destinatari dell’intervento sono le piccole medio imprese che hanno, o acquisiscono entro la data della prima erogazione, l’unità produttiva localizzata nel Lazio che è oggetto del progetto.

La presentazione delle domande sarà possibile esclusivamente online tramite la piattaforma GeCoWEB Plus di Lazio Innova, a partire dalle ore 12:00 del 19 giugno 2025 e fino alle ore 17:00 del 5 marzo 2026, con procedura a sportello. Ogni progetto dovrà essere concluso e rendicontato entro 18 mesi dalla data di concessione; tale termine è di 24 mesi per i progetti di importo superiore ai 3 milioni di euro e di 36 mesi per i progetti di importo superiore ai 10 milioni di euro; i progetti devono comunque essere completati entro il 31 marzo 2029.

“L’innovazione – conclude Bendotti, del Dipartimento commercio e attività produttive del circolo di Fratelli d’Italia Tarquinia – rappresenta una leva fondamentale per costruire un’economia solida e sostenibile. Si tratta di un’azione concreta per lo sviluppo e la modernizzazione dei nostri tessuti produttivi.”