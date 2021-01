Benessere femminile, ecco gli integratori alimentari da prendere in menopausa

La menopausa può essere un periodo difficile per le donne. Si devono fare i conti con gli sbalzi ormonali, ma anche con una minore produzione di elastina e collagene. Il risultato? Una pelle meno tonica, meno riposata e con delle macchie.

Problemi che accomunano tutte le donne, che si ritrovano a fare i conti con un inevitabile cambiamento della pelle del viso e del corpo. Urgono, quindi, dei consigli utiliper affrontare questi cambiamenti.

Cosa fare quando ci si guarda allo specchio e si nota una pelle sempre meno luminosa e turgida? Prima di parlare dei rimedi per la pelle della donna in menopausa, è necessario capire cosa succede.

La pelle del viso è ricca di recettori per gli estrogeni, gli ormoni femminili per eccellenza. Si tratta degli ormoni che stimolano la produzione di elastina, di acido ialuronico e di collagene. Nel periodo della menopausa questi ormoni diminuiscono, anche drasticamente, e la pelle ne risente.

In particolare, a risentirne sono la tonicità, la luminosità e la compattezza della pelle del viso che tende non solo a perdere tono, ma anche a riempirsi di macchie scure e decisamente antiestetiche.

Un processo fisiologico che, però, per molte è traumatico. Cosa fare? Prendere in considerazione alcuni rimedi per la pelle delle donne in menopausa.

Si va dalla skincare agli integratori alimentari, che sono sempre un valido supporto non solo in menopausa. Assumere degli integratori alimentari serve per integrare vitamine e altri elementi che sono carenti.

Spesso la sola alimentazione non basta. Nel caso della menopausa, ad esempio, è importante assumere vitamine del gruppo B, ma anche probiotici. Sarà importante assumere integratori che riescano a tenere sotto controllo le vampate di calore, gli sbalzi di umore, gli aumenti di peso, l’insonnia e tutte le altre conseguenze della menopausa.

Non solo integratori però. Occhio anche alla skincare viso. Serviranno delle creme viso specifiche per cercare di minimizzare le macchie scure, per ridare luminosità e compattezza al viso. Serve idratare, sia con prodotti viso che bevendo almeno 2 litri di acqua al giorno.

Serve esfoliare e andare a individuare delle creme a base di ingredienti anti-rughe. Le rughe superficiali verranno appianate, così da dare al viso una nuova giovinezza e luminosità. Pochi, semplici consigli che però possono fare la differenza. Guardandosi allo specchio saranno visibili i risultati, anche in un periodo difficile come la menopausa.