“Bentornato Babbo Natale”, al Padovani in un musical la magia della festività natalizia

Il Teatro Lea Padovani di Montalto si prepara a accogliere l’incanto del Natale con lo spettacolo “Bentornato Babbo Natale” in scena l’8 dicembre alle 18:00. Questo musical coinvolgente presenta personaggi amati, tra cui Babbo Natale, la Befana, gli aiutanti folletti Ortica e Castagna, e i bambini Chiara e Federico, già protagonisti di avventure passate con il vecchio dalla barba bianca. Tuttavia, questa volta Babbo Natale esita a partire per la consueta distribuzione dei doni a causa delle distrazioni moderne, degli spot pubblicitari e dei falsi Babbo Natale che minano la magia del Natale. I nostri amici intraprendono un’avventura per riportare la gioia nei cuori dei bambini e aiutare Babbo Natale.

La magia del Natale in pericolo

La trama si sviluppa con il timore che i bambini non credano più alla magia del Natale a causa delle distrazioni moderne. Gli amati personaggi si imbarcano in una nuova avventura per salvare il Natale e riportare l’entusiasmo tra i più piccoli. Tuttavia, emergono domande: c’è un’ombra maligna dietro la riluttanza di Babbo Natale o è il ritorno di Mago Bisesto, ora buono? Il musical promette emozioni avvincenti per tutta la famiglia, portando sul palco la magia e lo spirito natalizio.

Informazioni e prenotazioni

Per ulteriori informazioni e acquisto biglietti, è possibile contattare il Teatro Comunale Lea Padovani al numero 0766 870115. Il pubblico è invitato a partecipare a questa straordinaria esperienza che celebra il Natale attraverso il linguaggio coinvolgente della musica e del teatro.