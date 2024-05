Tarquinia, il Cinghiale Bianco prende le distanze dalle critiche al Palio dell’Anello: “Favorevoli alle occasioni di aggregazione”

Riceviamo dall’associazione Il Cinghiale Bianco e pubblichiamo

A seguito del comunicato emesso da alcune associazioni ambientaliste della provincia nei riguardi del Palio dell’Anello di Tarquinia, l’Associazione Il Cinghiale Bianco prende le distanze specificando come il suo nome sia stato inserito per mero errore da chi ha inviato (non a caso compare tra i mittenti ma non nel testo del comunicato).

Il Cinghiale Bianco, che ha vari associati anche a Tarquinia, è favorevole alle feste tradizionali ed a tutte le occasioni positive di aggregazione, socialità e rafforzamento del senso di comunità: in base a tali principi fondanti, dunque, è ovviamente impossibile che potesse essere contraria ad una simile manifestazione.