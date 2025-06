Big Hole Tournament è una bella sorpresa: sport, socialità e rigenerazione urbana dall’iniziativa di un gruppo di ragazzi

Si è conclusa con grande partecipazione e soddisfazione la prima edizione del Big Hole Tournament, torneo di basket organizzato a Tarquinia presso il campo del “Bucone”. L’iniziativa, promossa da Gabriele Salzone e Gabriele Mangiola con il supporto della società Basket Pegaso Tarquinia, ha visto la presenza del sindaco e dell’assessore allo sport durante le fasi finali. La vittoria è andata alla squadra Chronos, formazione composta da giocatori provenienti dalle serie B e C, che ha superato gli avversari in una finale seguita da un folto pubblico e festeggiata con fuochi d’artificio e premiazioni ufficiali. Premio come MVP a Valerio Cipriani.

Il ritorno del “Bucone” e l’impegno giovanile

Oltre all’aspetto sportivo, l’evento ha rappresentato un momento simbolico per la città: la vivacità del “Bucone”, rimasto per anni inutilizzato e chiuso, ha restituito alla comunità un importante spazio aggregativo. L’iniziativa ha messo in luce anche l’impegno di un gruppo di giovani organizzatori che, con passione e spirito di iniziativa, hanno saputo coinvolgere atleti di buon livello e offrire una proposta nuova nel panorama sportivo cittadino. L’organizzazione, curata nei dettagli, ha permesso di sperimentare una formula ritenuta fresca e capace di attrarre pubblico e partecipanti, ricca di interessanti varianti: dal food track con la pizza al gazebo con la birra, passando per i momenti di intrattenimento, con lo spettacolo di danza dei gruppi OD e DoppiaZeta.

Verso un appuntamento stabile per l’estate tarquiniese

Il Big Hole Tournament si inserisce nel contesto delle iniziative sportive estive legate al basket, che proseguiranno nei prossimi mesi con il Memorial Matteo Menighetti, in programma a Tarquinia Lido, e con altri eventi presso il “Bucone”, sempre coordinati dal Basket Pegaso. Gli organizzatori hanno espresso l’auspicio che il torneo possa diventare un appuntamento annuale, consolidando una tradizione capace di unire sport, socialità e rigenerazione urbana in uno degli spazi simbolici della città.