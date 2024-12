Borse di studio intitolate a Valentina Paterna: approvato l’emendamento regionale

La Regione Lazio istituirà la “Borsa di studio regionale in materia agricola ed ambientale” intitolata a Valentina Paterna, consigliera regionale e presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente, scomparsa nel marzo scorso: l’iniziativa in ricordo della consigliera di Tarquinia è prevista da un emendamento alla Legge di Stabilità 2025, proposto dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio. Le borse di studio saranno destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e delle strutture del sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale, attraverso un bando dedicato.

Un tributo alla memoria di Valentina Paterna

“Con questo intervento – hanno dichiarato Daniele Sabatini, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio, e Giulio Zelli, presidente della Commissione Agricoltura – abbiamo voluto onorare la memoria della cara amica e collega Valentina Paterna, che soltanto per pochi mesi ha svolto il ruolo di consigliera regionale e presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente. Nonostante ciò, si è spesa molto, e con successo, per affrontare e risolvere le principali problematiche del comparto agricolo regionale, ed è stata in prima linea nella tutela ambientale del nostro territorio. Grazie a queste borse di studio manterremo vivo il suo ricordo attraverso la promozione di attività formative nei campi in cui si è più evidenziato il suo impegno politico e istituzionale. Valentina ha lasciato in tutti noi un vuoto profondo, ma in questo modo il suo lavoro potrà continuare ad essere ricordato e valorizzato. Ringraziamo la Giunta Rocca e l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini per aver dato seguito alla nostra richiesta e al capo segreteria della Commissione Agricoltura del Consiglio regionale Gianmaria Santucci per il contributo offerto nel raggiungimento di questo risultato”.

Sostegno e gratitudine per l’iniziativa

L’iniziativa ha ricevuto il plauso anche del deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera dei deputati. “Un’iniziativa che accolgo con grande gioia ed emozione – ha dichiarato Rotelli – quella di intitolare borse di studio in materia agricola ed ambientale alla consigliera regionale e presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente, Valentina Paterna, scomparsa lo scorso mese di marzo. L’amica Valentina è stata una donna forte e coraggiosa, sempre con il sorriso e impegnata con grande passione e dedizione nella tutela ambientale del nostro territorio. Le borse di studio a lei intitolate rappresentano il giusto tributo a una persona straordinaria, il sigillo alla preziosa eredità che ha lasciato e che, con questa iniziativa, sarà coltivata, valorizzata e indimenticata”. Rotelli ha concluso esprimendo gratitudine al governatore Francesco Rocca, all’assessore al Bilancio Giancarlo Righini, a Sabatini, Zelli e Gianmaria Santucci per il risultato raggiunto.