Boxe, doppia vittoria a Roma per gli atleti dell’ASD Angelo Jacopucci

Serata di riscatto quella di venerdì 31 gennaio per gli atleti dell’ASD Angelo Jacopucci. Dopo le buone prestazioni offerte a Viterbo, penalizzate da verdetti sfavorevoli, i pugili Marcomeni e Lucchesi sono tornati sul ring a Roma conquistando due vittorie considerate particolarmente importanti dallo staff e dall’ambiente sportivo della società.

Le vittorie di Marcomeni e Lucchesi

I successi ottenuti nella riunione romana hanno premiato il lavoro svolto in palestra nelle ultime settimane e rappresentano un segnale incoraggiante per il prosieguo della stagione. Le vittorie di Marcomeni e Lucchesi hanno consentito di archiviare le recenti delusioni e di rilanciare le ambizioni degli atleti, confermando la qualità del percorso tecnico intrapreso.

Le prospettive del team e del settore giovanile

Soddisfazione è stata espressa anche dallo staff tecnico, che ha seguito e supportato gli atleti durante il percorso di preparazione. I tecnici Angelucci e Ginestra hanno sottolineato come l’attenzione sia ora rivolta ai prossimi impegni, che coinvolgeranno altri pugili della società sia nei tornei regionali sia negli eventi ordinari. Fiducia viene riposta anche nel vivaio under 15-17, dal quale arrivano segnali considerati positivi in vista del futuro.