Bracciano, in biblioteca quattro incontri per riflettere sulla crisi della politica

Che fine ha fatto la politica e perché sempre più cittadini se ne allontanano. A questi interrogativi prova a rispondere la rassegna “Che fine ha fatto la politica?”, promossa dalla Biblioteca comunale Bartolomea Orsini di Bracciano. L’iniziativa propone quattro incontri dedicati ai principali temi del dibattito politico contemporaneo, affrontati attraverso la saggistica e il confronto diretto con gli autori. Un percorso di riflessione che nasce anche alla luce dei dati più recenti sulla partecipazione civica: secondo le rilevazioni ISTAT, nel 2024 solo il 48,2% degli over 14 si informa di politica almeno una volta a settimana.

Cultura, politica e democrazia

Gli organizzatori sottolineano il ruolo della biblioteca pubblica come spazio di diffusione del sapere e di crescita democratica. Il rapporto tra cultura e politica, ricordano, è uno dei pilastri della democrazia delineata dalla Costituzione italiana. La rassegna intende riportare la politica al centro del dibattito pubblico, sottraendola alla semplificazione mediatica e alla logica della propaganda, per restituirle una dimensione di approfondimento e confronto consapevole. Parlare di politica, spiegano, significa rafforzare una cittadinanza attiva capace di incidere sulle scelte collettive, in un momento storico in cui il discorso politico appare sempre più fragile.

Il calendario degli incontri

Il primo appuntamento è in programma sabato 17 gennaio 2026 alle 18.30 con Marco Patucchi, giornalista e autore de “La spia venuta dal nulla” (Marlin Editore 2024), dedicato al tema del rapporto tra storia e memoria. Sabato 24 gennaio 2026, sempre alle 18.30, Elena Basile presenterà “Approdo per noi naufraghi. Come costruire la pace” (PaperFirst 2025), affrontando il tema “L’Europa 2026: diplomazia o uso della forza?”. Il terzo incontro, sabato 31 gennaio 2026 alle 18.30, sarà dedicato all’impegno politico con Guido Ingrao, a partire dal volume “Volevo la luna” di Pietro Ingrao (Einaudi 2006). La rassegna si concluderà sabato 7 febbraio 2026 alle 18.30 con Roberta Gisotti e il suo libro “Uomini contro le donne” (Erf Edizioni 2025), per un approfondimento sul tema dell’uguaglianza. Tutti gli incontri prevedono reading di brani a cura di Monica Ferri e interventi musicali dell’Associazione Novarmonia di Bracciano. L’ingresso è libero.