Buongiorno Ceramica!: Tarquinia celebra la sua tradizione tra arte, storia e laboratori

Sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 Tarquinia parteciperà alla dodicesima edizione di “Buongiorno Ceramica!”, la manifestazione nazionale promossa da AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica che coinvolge sessanta comuni italiani legati alla tradizione ceramica artistica e artigianale.

Per l’occasione la città etrusca si trasformerà in un itinerario culturale a cielo aperto, tra visite guidate, esposizioni, atelier e laboratori dedicati ai più piccoli. L’iniziativa è promossa dal Comune di Tarquinia e dalla Società Tarquiniense di Arte e Storia, in collaborazione con Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, Pro Loco Tarquinia e CNA Viterbo e Civitavecchia.

“Con Buongiorno Ceramica! Tarquinia valorizza un patrimonio identitario che attraversa i secoli”, sottolinea l’assessore Andrea Andreani. “È un’occasione per mettere in rete istituzioni, associazioni e artigiani e offrire un’esperienza culturale partecipata”.

Visite guidate tra musei, botteghe e torrioni

Il programma prenderà il via sabato 23 maggio alle ore 15 con una visita guidata nei luoghi simbolo della ceramica tarquiniese, replicata anche domenica 24 maggio alle ore 10.30. Il ritrovo sarà in piazza Cavour.

Il percorso partirà dal Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, dove sarà approfondita la storia della ceramica etrusca, dalle produzioni locali alla coroplastica. Successivamente i partecipanti visiteranno piazza San Pancrazio, la torre-bottega di Francesco Giannoni e il Museo della Ceramica di Palazzo dei Priori, che conserva importanti testimonianze medievali e rinascimentali provenienti dai “butti” di Corneto.

L’itinerario toccherà inoltre gli atelier di Giovanni Calandrini e Patrizio Zanazzo, fino al torrione “Matilde di Canossa”, dove Massimo Bordo presenterà riproduzioni di ceramiche etrusche e greche.

Laboratori creativi per bambini

Grande attenzione sarà dedicata anche alle attività educative. All’auditorium San Pancrazio il gruppo artistico “Le Colombine” curerà il laboratorio “Mani nella storia: ceramica villanoviana per bambini”.

Gli incontri si svolgeranno sabato 23 maggio alle ore 15 e domenica 24 maggio alle ore 10.30 e saranno rivolti ai bambini dai 6 ai 12 anni, che potranno sperimentare le antiche tecniche di lavorazione dell’argilla “a colombino” e “a pizzico”, realizzando piccoli manufatti ispirati alla tradizione villanoviana. Ogni laboratorio avrà durata di circa due ore e accoglierà un massimo di quindici partecipanti. Visite guidate e laboratori saranno gratuiti.