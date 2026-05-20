Premio “Mattia Torre” 2026: aperto il bando per autrici e autori under 35

È online il bando di partecipazione alla seconda edizione del Premio “Mattia Torre”, il riconoscimento promosso e organizzato dal Tuscia Film Fest insieme alla famiglia e agli amici dell’autore, sceneggiatore e regista scomparso nel 2019.

Il premio nasce con l’obiettivo di valorizzare l’eredità artistica e culturale di Mattia Torre, figura centrale della scrittura contemporanea italiana tra teatro, cinema e serialità televisiva, autore di opere diventate cult come Boris, La linea verticale, Figli e Perfetta.

Anche per il 2026 il concorso sarà dedicato ad autrici e autori under 35 di qualsiasi nazionalità e avrà come tema monologhi comici, umoristici o di satira politica, sociale e di costume.

Scadenza il 26 luglio: premi, regolamento e finale a Viterbo

Le candidature potranno essere inviate entro il 26 luglio 2026 attraverso il form disponibile sul sito ufficiale del Tuscia Film Fest.

I partecipanti potranno presentare un solo elaborato originale e inedito, scritto in lingua italiana e realizzato senza l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale. I testi non dovranno superare i 5.500 caratteri, spazi inclusi.

Il Premio della Giuria prevede un riconoscimento economico di 2mila euro e un trofeo artistico realizzato dal maestro Ferdinando Codognotto. Previsto anche il Premio del Pubblico, del valore di mille euro, oltre ai premi speciali “Propaganda Live” e “Splendida Cornice”, che offriranno la possibilità di portare le opere vincitrici o finaliste all’interno delle due trasmissioni televisive nella stagione 2026-2027.

Geppi Cucciari condurrà le serate finali

La proclamazione dei vincitori avverrà il 2 e 3 ottobre 2026 al Teatro dell’Unione di Viterbo, durante due serate speciali condotte da Geppi Cucciari.

La prima sarà dedicata alla lettura delle opere finaliste da parte di attrici e attori scelti dal comitato promotore, mentre la seconda renderà omaggio a Mattia Torre attraverso racconti, testimonianze e letture dei suoi testi.

La composizione della giuria sarà resa nota nel mese di luglio.

Il Premio “Mattia Torre” è organizzato con il supporto di Regione Lazio, Fondazione Roma Lazio Film Commission, Comune di Viterbo, SIAE, Università degli Studi della Tuscia e Fondazione Carivit.