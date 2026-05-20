San Lorenzo Nuovo, gran finale per “Fermento”: musica, libri e lirica tra alba e tramonto

Si conclude domenica 24 maggio a San Lorenzo Nuovo “Fermento – festival dei vini naturali e del territorio”, la manifestazione promossa dal Comune nell’ambito del progetto PNRR “Città Ideale Vegetale”, in collaborazione con l’associazione La Festa delle Medie.

Dopo il successo degli appuntamenti del fine settimana precedente, il festival propone un’ultima giornata dedicata a musica, letteratura e lirica, con eventi pensati per valorizzare il territorio dell’Alta Tuscia e le sue eccellenze culturali ed enogastronomiche.

Concerto all’alba e colazione con l’autore

La giornata si aprirà alle 5.35 del mattino con il suggestivo “Concerto all’Alba” nella chiesa di San Giovanni in Val di Lago, a pochi passi dal lago di Bolsena.

Protagonista sarà il pianista Alessio Pedini, giovane musicista umbro apprezzato per le sue composizioni originali e per il repertorio dedicato ai grandi autori della musica classica, da Bach a Rachmaninov. Il concerto si svolgerà nella nuova area spettacoli realizzata all’interno del progetto PNRR.

Alle 10, invece, il Caffè Centrale di piazza Europa ospiterà la “Colazione con l’autore”, incontro letterario con Nicolò Mazza de’ Piccioli, autore del romanzo “Scontrosa Grazia”, premiato all’InediTo – Colline di Torino 2024. A dialogare con lui sarà Alessandra Sabbatini, editor e collaboratrice della Carmen Prestia Literary Agency.

Gran finale con le arie d’opera

L’ultimo appuntamento del festival sarà alle 18 nella chiesa di Santa Maria Assunta, al convento dei Frati Cappuccini, con “Arie d’Opera”.

Sul palco si esibiranno il mezzosoprano Silvia Pasini e il basso Andrea Carcassi, accompagnati al pianoforte dal maestro Davide Dellisanti, direttore d’orchestra e direttore artistico del festival Taormina Opera Stars. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.