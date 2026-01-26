Calcio, il Tarkna sconfitto in casa dal Castel Sant’Elia per 2-0

Il Tarkna esce sconfitto per 0-2 dal confronto casalingo con il Castel Sant’Elia, al termine di una partita fortemente condizionata dagli episodi. Nel primo tempo i padroni di casa tengono bene il campo e creano alcune occasioni per sbloccare il risultato, andando vicini al gol prima con Brunori e poi con Elisei, senza però riuscire a concretizzare.
Espulsioni e autogol decidono la gara
La svolta arriva nel finale della prima frazione, quando Felici, già ammonito, viene espulso lasciando il Tarkna in inferiorità numerica. Sulla punizione successiva, il Castel Sant’Elia passa in vantaggio grazie a un’autorete di De Angelis. Nella ripresa la situazione si complica ulteriormente per i locali con una seconda espulsione, quella di Sabbatini, che costringe il Tarkna a giocare in nove uomini per gran parte del secondo tempo.
Il raddoppio ospite e le indicazioni dal campo
Con la doppia superiorità numerica, il Castel Sant’Elia gestisce il vantaggio e chiude l’incontro nel finale con un’azione di contropiede che fissa il punteggio sul 2-0. Nonostante il risultato, la prestazione offerta dal Tarkna nel primo tempo rappresenta un segnale positivo in un momento complicato della stagione, evidenziando una squadra capace di restare in partita prima degli episodi che ne hanno condizionato l’esito.