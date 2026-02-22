Calcio, la Maremmana rialza la testa: 2-1 in trasferta contro il Ronciglione United

Dopo due battute d’arresto di misura, la Maremmana ritrova il successo espugnando per 2-1 il campo del Ronciglione United. Un risultato importante per i bianconeri, reduci dalle sconfitte contro Campo dell’Oro e Montefiascone e costretti ad affrontare la seconda trasferta consecutiva con diverse assenze.

Avvio prudente degli ospiti, con una Maremmana poco intraprendente nei primi dieci minuti. Con il passare dei minuti però gli ospiti prendono campo e iniziano a costruire occasioni: il portiere locale Bragaglia è chiamato agli straordinari su Rosati e Marzoli, mentre per i padroni di casa è Gjeci a colpire l’incrocio dei pali.

Guzman decisivo: gol su corner e raddoppio in avvio di ripresa

Il match si sblocca intorno alla mezz’ora sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con Guzman che porta in vantaggio la Maremmana. I bianconeri sfiorano anche il raddoppio prima dell’intervallo, che arriva puntuale a inizio ripresa ancora con Guzman, servito da Rosati.

La squadra ospite continua a spingere: nuova parata del portiere locale e altro incrocio dei pali colpito da Marzoli. Quando la gara sembra saldamente nelle mani della Maremana, arriva però l’invenzione di Gjeci che, dopo una progressione centrale, lascia partire un gran tiro che riapre l’incontro.

Finale di sofferenza ma vittoria che vale morale e classifica

Negli ultimi venti minuti la Maremana abbassa il baricentro, si chiude con ordine e rinuncia in gran parte alle soluzioni offensive, difendendo il risultato con determinazione. Un paio di interventi decisivi consentono ai bianconeri di conservare il vantaggio fino al triplice fischio.

Una vittoria sofferta ma preziosa, che permette alla Maremmana di ritrovare fiducia e punti dopo le difficoltà delle settimane precedenti, rilanciando morale e classifica: domenica prossima al Martelli arriva l’Allumiere.