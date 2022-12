Canepina, il Comitato Santa Corona in udienza da Papa Francesco

Riceviamo e pubblichiamo

Lo scorso mercoledì 7 dicembre 2022 il Comitato Festeggiamenti Santa Corona 2019-2022 di Canepina ha partecipato in Vaticano all’udienza di Papa Francesco nell’Aula Paolo VI. Per l’occasione il presidente Getulio D’Alessandro ha consegnato in dono al Santo Padre un quadro in legno raffigurante Santa Corona, patrona di Canepina.

Incontrare il pontefice è stato un momento estremamente importante ed emozionante per il Comitato, che in questi anni è sempre stato attivo con una serie di iniziative e manifestazioni tradizionali, sociali, culturali, religiose in onore di Santa Corona e a sostegno della comunità canepinese.