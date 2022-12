“Canzoni per un amico”: a Tarquinia il 17 e 18 dicembre due serate di emozioni musicali ricordando Lucio Bonifazi

“Un viaggio nel tempo, per raccontare con le parole le immagini, la musica, la storia di una amicizia unica che nulla è riuscita ad interrompere. L’amicizia di un gruppo di ragazzi e poi uomini che neanche il lato oscuro della luna è riuscita a separare e che diventa pretesto inevitabile per raccontare, in uno spaccato una intera generazione”: è con queste parole che uno degli organizzatori e promotori presenta “Canzoni per un amico”, due serate di emozioni musicali – sabato 17 e domenica 18 dicembre – che, nella cornice del Teatro comunale Rossella Falk, regaleranno un momento di enorme suggestione ispirato dal ricordo di Lucio Bonifazi, che di quel gruppo di amici è stato straordinario e sorridente componente sino all’ultimo giorno.

Nato da un’idea di Giancarlo Capitani, Fabrizio Cecconi, Pietro Pacini e Piero Rosati, l’evento – le cui prenotazioni si aprono lunedì 21 novembre presso l’Infopoint di Tarquinia – vedrà la voce narrante di Piero Rosati, gli arrangiamenti di Pietro Pacini, impegnato anche sul palco con Giancarlo Capitani e Fabrizio Cecconi, con la partecipazione straordinaria alla chitarra di Marco Marzi. La regia è affidata a Catia Manganelli. Ingresso libero.