Capodarte a Roma: oltre 33.000 presenze nel Capodanno di musei, teatri e cinema della Capitale

Concerti speciali, visite guidate, spettacoli e ancora letture, laboratori e tanti eventi per bambini e famiglie in musei, teatri, cinema, biblioteche e altri spazi della città straordinariamente aperti al pubblico. Molto ampio il programma di appuntamenti di Roma Capodarte 2023 che in questa seconda edizione ha fatto registrare un grande successo di pubblico con oltre 33.000 presenze, oltre il doppio di quelle dell’anno scorso, in numerosi spazi di tutto il territorio cittadino, straordinariamente aperti e gratuiti.

Una grande festa per tutta la città con oltre 70 eventi – alcuni dei quali hanno registrato il sold-out sin dalle prime ore di apertura delle prenotazioni – che hanno visto la partecipazione anche di grandi personalità del mondo dello spettacolo e della cultura. Pubblico, artisti e operatori culturali insieme dalle 11.00 del mattino fino a sera: grande protagonista la musica con un ricco programma di concerti che hanno animato musei, teatri, biblioteche, strade e piazze della Capitale. E ancora visite, incontri, spettacoli, laboratori per tutte le età, cinema e arti visive. Non sono mancati, inoltre, gli omaggi ai grandi protagonisti della cultura del nostro paese, da Ennio Morricone a Italo Calvino, di cui nel 2023 si celebra il centenario dalla nascita.

Tante le presenze negli spazi museali, in concomitanza con la prima domenica del mese, aperti e gratuiti comprese, straordinariamente, anche tutte le mostre in corso: i Musei Civici di Roma Capitale, le principali aree archeologiche della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, insieme al Planetario di Roma e agli spazi dell’Azienda Speciale Palaexpo.

Il programma di Roma Capodarte 2023 è stato promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con l’Istituzione Biblioteche di Roma, la Sovrintendenza capitolina ai Beni Culturali e le istituzioni del Tavolo tecnico per la produzione culturale contemporanea: Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Associazione Teatro di Roma, Azienda Speciale Palaexpo, Casa del Cinema, Fondazione Musica per Roma, Fondazione Romaeuropa, Teatro dell’Opera di Roma e poi ancora Filarmonica Romana, Nuovo Cinema Aquila e Municipio IX. Supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura.