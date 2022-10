Caprarola: numeri da recod per il primo weekend del Cioccofest 2022￼

Riceviamo e pubblichiamo

Sono più che gratificanti i numeri del primo weekend del Cioccofest Caprarola: tra sabato 15 e domenica 16 ottobre, migliaia le persone che hanno deciso di partecipare e, con l’occasione, di visitare anche il Palazzo Farnese, gioiello dell’architettura rinascimentale. Oltre tremila i pasti serviti dalla Proloco Caprarola e centinaia sono stati gli ospiti che hanno assistito agli showcooking dell’Istituto Alberghiero di Caprarola.

“Parliamo di un successo di numeri straordinario – dichiara Angelo Borgna, Sindaco di Caprarola -. Mai registrato prima a Caprarola. Il borgo è stato letteralmente invaso dai visitatori e stiamo lavorando per ottimizzare l’evento, in ogni ordine, già aggiungendo una navetta alle due già attive.

“La più grande soddisfazione è stata quella vedere i visitatori giunti a Caprarola andare via con un sorriso – aggiunge Eugenio Stelliferi, ViceSindaco – Abbiamo accolto migliaia di persone, oltre ogni aspettativa. Ci stiamo riorganizzando per garantire un servizio globale migliorato per il prossimo weekend, aggiungeremo anche ulteriori spettacoli e giochi. Le previsioni meteo ci sono a favore: potremo così vivere al meglio anche lo splendido parco delle Scuderie di Palazzo Farnese -.

Servizi “rinforzati” quindi in ogni ordine, per il weekend del 22 e 23 ottobre al Cioccofest Caprarola.

Un successo confermato anche dai numeri registrati alla Festa della Castagna, organizzata dalla Classe ’83 all’interno del Cioccofest: tra caldarroste accompagnate da vin brulé, frutta in guscio, prodotti a base di nocciole di diversi produttori locali, e la croccante pizza preparata dall’Associazione Fiera Agricola e Artigianale “Patrizio Bruziches” di Caprarola, la giornata è stata senza sosta.

Per il secondo caldo weekend la splendida location del Parco delle Scuderie di Palazzo Farnese si prepara ad accogliere i visitatori con tre aree parcheggio dedicate e gratuite, di cui una apposita per i camper, navette gratuite che accompagneranno i visitatori all’ingresso della festa e un’area pedonale grande quanto l’intero borgo. Pony e giochi per i più piccoli, arrampicate avventurose, spettacoli di bolle e mangiafuoco, tanta musica di intrattenimento e il concerto dell’Orchestralunata in programma domenica 23 alle 16:00 (ingresso gratuito), renderanno ancor più ricche e gradevoli le due giornate.

Appuntamento dunque a Caprarola, 22/23 ottobre, dalle 10:00 alle 19:30, con ingresso gratuito, per la festa dei sapori e del gusto, Cioccofest e Festa della Castagna.

Per informazioni: Whatsapp 348.9001525, oppure visita il sito www.cioccofest.com e la pagina Facebook @cioccofestcaprarola.