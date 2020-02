Cinema Etrusco Tarquinia: programmazione da giovedì 27 febbraio a mercoledì 4 marzo

Buongiorno dal #cinemaetrusco di #Tarquinia!!!

Di seguito la nuova #programmazione valida fino al 4/03:

Nuovo!!! Il diritto di opporsi

#ildirittodiopporsi

16:30 – 19:05

Il 4/03: anche 21:35

SINOSSI: Il Diritto di Opporsi, film diretto da Destin Daniel Cretton, è la storia di Bryan Stevenson (Michael B. Jordan), un avvocato che ha scelto di impiegare la sua professione per lottare affinché le ingiustizie non rimangano impunite. Dopo la laurea ad Harvard, Bryan decide di rinunciare alle diverse cause remunerative, ma sceglie di intraprendere una strada più difficile e meno battuta. Deciso a difendere tutti coloro che sono stati accusati ingiustamente, si reca ad Alabama, dove lavora fianco a fianco con la collega locale Eva Ansley (Brie Larson).

Il primo caso che il giovane avvocato deve affrontare è un omicidio: una diciottenne è stata uccisa e l’unico sospettato, Walter McMillian (Jamie Foxx), è stato accusato e condannato a morte. Ci sono molte prove a suo favore e soltanto una testimonianza di un criminale, con tanto di movente per mentire, lo incastra. Nonostante ciò, Walter rischia la morte e il motivo è probabilmente legato più al colore della sua pelle che a un reale coinvolgimento nell’omicidio. Questo è il caso perfetto per Bryan, che cercherà di scagionare l’uomo, mentre il sistema gli rema contro e il razzismo non sembra più così camuffato…

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=cINYOOs8rJg

VOTO IMDB: 7.5

Nuovo!!! Sulle ali dell’avventura

#sullealidellavventura

17:05

SINOSSI: Sulle ali dell’avventura, film diretto da Nicolas Vanier, è la storia di un padre e di un figlio. L’uomo, di nome Christian (Jean-Paul Rouve), è uno scienziato visionario, esperto di oche selvatiche; suo figlio, invece, è un adolescente che, come tutti i ragazzi della sua età, trascorre il tempo con i videogiochi. Per il giovane l’idea di trascorre un’intera vacanza con suo padre in mezzo alla natura è un vero incubo, lontano dalla tecnologia, così fondamentale per lui.

Eppure inaspettatamente padre e figlio si ritroveranno uniti da un progetto folle e allo stesso tempo nobile: salvare una specie di oche in pericolo. La missione richiederà l’ausilio dell’aeromobile di Christian con il quale i due intraprenderanno un viaggio pericoloso e incredibile.

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=uBUTiv1N6Qs

VOTO IMDB: 7.1

Nuovo!!! Lontano lontano

#lontanolontano

19:15 – 21:00

Sabato e domenica: anche 15:20

SINOSSI: Lontano Lontano, il film diretto da Gianni Di Gregorio, racconta la storia di Attilio (Ennio Fantastichini), Giorgetto (Giorgio Colangeli) e il Professore (Gianni di Gregorio). Tre uomini sui 70 anni di Roma, diversissimi tra loro eppure simili nella sorte. Il Professore insegnava latino e ora è in pensione, intrappolato dalla noia. Giorgetto, ultimo baluardo della vecchia romanità, vive in miseria e fatica a sbarcare il lunario. Attilio con il suo animo anticonformista è un robivecchi che desidererebbe rifare molte di quelle esperienze della gioventù. Le loro vite sono un disastro, la loro anzianità li sta logorando in una triste esistenza di quartiere, mentre tutti tre sognano un futuro all’estero. Ma dove?

La scelta della destinazione della loro fuga da un’esistenza disastrata e amara non sembra così facile ed è solo il primo problema che si porrà sulla loro strada. Ognuno, infatti, ha un sogno: cambiare vita. Sebbene sembri difficile, i tre riusciranno nella loro impresa, ma non proprio come lo immaginavano…

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=PGfgyqQyYDE

VOTO IMDB: 6.3

Nuovo!!! Alla mia piccola Sama

#allamiapiccolasama

Dal 28/02: 17:00

Il 4/03: 17:00 – 19:00 – 21:00

SINOSSI: Alla mia piccola Sama, film diretto da Waad Al-Khateab e Edward Watts, è un documentario che prende la forma di una lettera d’amore di una madre per sua figlia. Waad al-Kateab ha 26 anni ed è siriana. Ha una figlia di pochi anni di nome Sama e, per timore di non vederla crescere, decide di registrare questo video-messaggio durante gli ultimi giorni della battaglia di Aleppo, in Siria, per raccontarle la storia della sua vita e di come è venuta al mondo. Waad e suo marito Hamza, medico nell’ultimo ospedale della città, subiscono ogni giorno il pericolo dei bombardamenti e il rischio di morire in qualsiasi momento.

Nel video-messaggio Waad racconta come lei e Hamza si sono conosciuti ai tempi dell’università e come, dopo essere sfuggiti alla furia di cecchini, lui le chiede di sposarlo. Il racconto prosegue con la nascita di Sama, la continua lotta per la libertà da parte dei suoi genitori, la ribellione e l’esilio, in un esodo che potrebbe portarli alla morte.

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=nYoZhlyfWag

VOTO IMDB: 8.5

Nuovo!!! Cattive acque

#cattiveacque

19:10 – 21:30

SINOSSI: Cattive acque, il film di Todd Haynes, è basato su una storia vera che vede protagonista un tenace avvocato, Robert Bilott (Mark Ruffalo), difensore delle imprese che esercita a Cincinnati, in Ohio. Un giorno si presenta nel suo ufficio il contadino Wilbur Tennant (Bill Camp), suo vecchio conoscente, per chiedergli aiuto. L’uomo ha con sé scatole di videocassette per dimostrare che la morte delle sue 190 mucche non sia naturale e vuole che l’avvocato si faccia carico della sua causa. Robert, però, non ha tempo e non gli presta attenzione.

In seguito, il legale si reca nel suo paese natale, Parkersburg, in West Virginia, per far visita a sua nonna e incontrare Wilbur fuori dal posto di lavoro. L’allevatore gli mostra i nastri, nei quali sono visibili i cadaveri delle mucche, morte a causa di una strana e inspiegabile malattia. Wilbur è convinto che la colpa sia da attribuire alla compagnia DuPont, una multinazionale sita in città. Avendo preso a cuore la causa, Robert pur di portare a galla la verità, sarà disposto ad affrontare un processo che metterà a repentaglio il futuro della sua carriera, la sua famiglia e la sua stessa vita.Inizia così una lotta legale lunga quasi vent’anni, nella quale Billott cerca di salvare circa 70 mila cittadini a rischio avvelenamento a causa della contaminazione delle acque da parte di DuPont con l’acido perfluorooctanico.

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=wyoOqYCoXjE

VOTO IMDB: 7.6

Bad boys

#badboys

Fino al 2/03: 21:35

SINOSSI: Bad Boys 3 For Life, film diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, vede il ritorno dei “cattivi ragazzi” Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence) per un’ultima avventura insieme. Il primo sta attraversando la classica crisi di mezza età, mentre il secondo è ormai un ispettore di polizia contrario ai modi violenti dell’amico e deciso ad andare in pensione. Prima che Marcus si ritiri definitivamente dalle scene, Mike gli propone un’ultima impresa epica.

Fuggita di prigione, Isabel Aretas (Kate del Castillo), vedova del boss Benito, organizza insieme al figlio Armando (Jacob Scipio) un piano per uccidere tutti quelli coinvolti nell’arresto del marito, compreso Mike. Dopo aver accompagnato Marcus alla festa per la nascita del suo primo nipote, il detective viene colpito da Armando finendo in coma per mesi.

Scampato alla morte e deciso a far giustizia, Mike contatta il suo collega, ormai in pensione, per chiedergli di aiutarlo nel suo piano di vendetta e arrestare così la scia di omicidi che Armando si sta lasciando dietro. Il suo fidato compagno, però, non è più l’uomo d’azione di un tempo e inizialmente rifiuta di collaborare con lui, ma dopo tutti questi anni passati insieme Marcus lascerà davvero Mike da solo?

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=snhH1TPuHCQ

VOTO IMDB: 7.2

Sonic

#sonic

Sabato e domenica: 15:20

SINOSSI: Sonic, film diretto da Jeff Fowler, è incentrato sull’omonimo personaggio dei videogames, l’alieno blu dalle sembianze di un riccio con il potere della supervelocità e, inoltre, sa saltare molto in alto e usare l’energia cinetica per combattere.

L’ufficiale del dipartimento di polizia di San Francisco, Tom Wachowski (James Marsden), diventato sceriffo di Green Hills, nel Montanta, si reca a San Francisco per aiutare Sonic, extraterrestre sfuggito alla cattura del governo grazie alla sua velocità, a sconfiggere uno scienziato pazzo, il Dr. Ivo Robotnik (Jim Carrey).

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=2BPVfMA34Ac

Il richiamo della foresta

#ilrichiamodellaforesta

17:15, tranne il 2/03

SINOSSI: Il Richiamo della Foresta, film diretto da Chris Sanders, è basato sull’omonimo romanzo di Jack London.È la storia di un cane di nome Buck, che vive come animale domestico in California, conducendo un’esistenza tranquilla. Per una serie di tristi eventi, durante la Corsa all’oro del 1890, Buck si ritrova a dover affrontare il selvaggio territorio dell’Alaska e la sua vita cambia drasticamente. Ora è un cane da slitta e da semplice recluta del gruppo ne diventerà il leader. Quest’avventura gli permetterà di capire chi è e trovare il suo posto nel mondo.

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=dYYyaUtWdb0

Gli anni più belli

#gliannipiùbelli

Fino al 2/03: 18:50 – 21:15

SINOSSI: Gli anni più belli, il film diretto da Gabriele Muccino, è la storia di un gruppo di quattro amici, formato da Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo (Kim Rossi Stuart) e Riccardo (Claudio Santamaria). La loro amicizia dura da ben 40 anni, esattamente dal 1980 ad oggi, attraversando l’adolescenza fino all’età adulta. I tre uomini sono cresciuti insieme sin da giovanissimi per poi incontrare, durante gli anni del liceo, Gemma – unica donna del gruppo – di cui Paolo s’innamora immediatamente.

La piccola comitiva ha affrontato cose belle, come speranze e successi, e momenti brutti, dovuti a delusioni e fallimenti. Ma al racconto di amicizia e di amore si intreccia inevitabilmente quella che è stata la storia d’Italia e di conseguenza degli Italiani in questi ultimi decenni. Le vicende di Giulio, Gemma, Paolo e Riccardo, ambientate in epoche diverse, diventano un modo per ricordare da dove veniamo, per dire chi siamo oggi e per intuire chi saranno i nostri figli; quello che rivela è che apparteniamo tutti a un cerchio della vita nel quale le dinamiche non fanno altro che ripetersi generazione dopo generazione.

Riuniti dopo anni, nel corso dei quali hanno preso strade diverse, i quattro si ritrovano ancora una volta insieme per ricordare i momenti di gioia e quelli che hanno messo duramente alla prova la loro amicizia, come la delusione di Paolo o i rimpianti di Giulio.

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=X5KHk6SGOEU

Clicca qui: avrai ulteriori informazioni e la possibilità di prenotare on line

Buona Visione, Cinema Etrusco